США планируют ввести новые санкции против России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Новые санкции Вашингтона против Москвы будут направлены против российского суверенного долга, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций. Американские власти также вышлют десять российских дипломатов по обвинению во вмешательстве в выборы и кибератаках.

Россию обвиняют без доказательств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва никогда не была причастна к киберпреступлениям. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обвинения в адрес России о причастности к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства не имеют под собой доказательств.

По информации газеты Wall Street Journal, президент Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

"Солнечный ветер" кибератак

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США в январе текущего года вместе с ФБР заявило о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, за которой якобы стоит Россия.

В результате были атакованы американские правительственные учреждения, что было расценено, как попытка получить разведкой информацию. Затем стало понятно, что хакерам не удалось получить доступ к важной информации.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что президент РФ Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Россия опровергает обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс в иностранных государствах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их можно назвать "абсолютно голословными".

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