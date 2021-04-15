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"Гродно Азот": с немецкой компанией Helm AG уже давно не работаем
15.04.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Немецкая компания Helm AG отсутствует в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот", заявила начальник отдела маркетинга завода Татьяна Романюк.
Накануне в сети появилась информация о приостановке сотрудничества немцев с белорусским химическим гигантом. Причиной называлось нарушение охраны труда на предприятии.
В свою очередь в Гродно заявили, что никаких заявлений от Helm AG о прекращении партнерства не поступало.
"Мы осуществляем сотрудничество с компанией Helm AG с 2010 года. Она является одним из наших партнеров по закупке азотных удобрений. Последнее сотрудничество с ней было в феврале 2020 года. С тех пор мы не работали. В настоящее время в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот" данной компании нет", - заявил Романюк.
По ее словам, удельный вес немецкой компании в доле экспорта составляет 2-10% в разные периоды.
Романюк добавила, что в будущем "Гродно Азот" может возобновить сотрудничество с немцами.
"Вместе с тем, Helm AG мы можем расценивать как нашего потенциального партнера в случае наличия у нас экспортного ресурса", - уточнила она.
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Гродненский завод не работает с немецкой компанией уже больше года, вместе с тем на заводе не исключают возобновления сотрудничества.
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