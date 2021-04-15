"Гродно Азот": с немецкой компанией Helm AG уже давно не работаем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Немецкая компания Helm AG отсутствует в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот", заявила начальник отдела маркетинга завода Татьяна Романюк.

Накануне в сети появилась информация о приостановке сотрудничества немцев с белорусским химическим гигантом. Причиной называлось нарушение охраны труда на предприятии.

В свою очередь в Гродно заявили, что никаких заявлений от Helm AG о прекращении партнерства не поступало.

"Мы осуществляем сотрудничество с компанией Helm AG с 2010 года. Она является одним из наших партнеров по закупке азотных удобрений. Последнее сотрудничество с ней было в феврале 2020 года. С тех пор мы не работали. В настоящее время в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот" данной компании нет", - заявил Романюк.

По ее словам, удельный вес немецкой компании в доле экспорта составляет 2-10% в разные периоды.

Романюк добавила, что в будущем "Гродно Азот" может возобновить сотрудничество с немцами.

"Вместе с тем, Helm AG мы можем расценивать как нашего потенциального партнера в случае наличия у нас экспортного ресурса", - уточнила она.