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БелАЗ в марте отгрузил 57 самосвалов

15.04.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Жодинский БелАЗ в марте отправил свою продукцию в 10 стран мира, сообщила пресс-служба предприятия.

Всего были отгружены 62 единицы техники. Из них 57 машин – карьерные самосвалы, которые способны везти груз от 30 до 220 тонн. Также отгрузили спецтехнику – поливооросительную машину и шлаковоз – и два шахтных самосвала и погрузочно-доставочную машину марки МоАЗ.

Самой большой популярностью в первом квартале 2021 года пользовались 220-240-тонные самосвалы БелАЗ (28% от общего объема отгрузки). На втором месте находятся 110–130-тонники (27%), на третьем – 55–60-тонники (11%).

За первый квартал экспорт жодинского предприятия увеличился на 68%, а продажи – на 53%. Стоит отметить, что охотнее стали покупать самосвалы россияне.

ОАО "БелАЗ" в январе подписало с индийской госкомпанией Coal India контракт на поставку 96 самосвалов.

В прошлом году Беларусь поставила в Индию 77 БелАЗов грузоподъемностью 136 тонн.

А в феврале БелАЗы отправились на месторождение "Норникеля" для участия в российских стратегических проектах Заполярья. В конструкции самосвалов были заложены технические решения, которые позволяют применять технику в суровых условия при температуре до минус 50 градусов. При этом машины оснащены экономичными двигателями.

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Теги: Минск
 
 
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Наибольшей популярностью в первом квартале у покупателей пользуются самосвалы, которые могут везти груз 220–240 тонн.
 
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