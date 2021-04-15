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БелАЗ в марте отгрузил 57 самосвалов
15.04.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Жодинский БелАЗ в марте отправил свою продукцию в 10 стран мира, сообщила пресс-служба предприятия.
Всего были отгружены 62 единицы техники. Из них 57 машин – карьерные самосвалы, которые способны везти груз от 30 до 220 тонн. Также отгрузили спецтехнику – поливооросительную машину и шлаковоз – и два шахтных самосвала и погрузочно-доставочную машину марки МоАЗ.
Самой большой популярностью в первом квартале 2021 года пользовались 220-240-тонные самосвалы БелАЗ (28% от общего объема отгрузки). На втором месте находятся 110–130-тонники (27%), на третьем – 55–60-тонники (11%).
За первый квартал экспорт жодинского предприятия увеличился на 68%, а продажи – на 53%. Стоит отметить, что охотнее стали покупать самосвалы россияне.
ОАО "БелАЗ" в январе подписало с индийской госкомпанией Coal India контракт на поставку 96 самосвалов.
В прошлом году Беларусь поставила в Индию 77 БелАЗов грузоподъемностью 136 тонн.
А в феврале БелАЗы
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Наибольшей популярностью в первом квартале у покупателей пользуются самосвалы, которые могут везти груз 220–240 тонн.
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