Глава Нацбанка: Сбережения храню в белорусских рублях и имею хорошую доходность

Источник материала: Tut.by

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур поделился с журналистами своей инвестиционной стратегией.

— Я всегда сберегаю [деньги] в белорусских рублях. У меня стратегия сбережения — не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению с долларовыми сбережениями была на 70% выше, — сказал Каллаур.

Хотя он признался, что за последние 1,5−2 года она была на 5% ниже, чем у тех, у кого вклады были в долларах.

По оценкам старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, с начала 2020 года из банков ушло почти 2 млрд долларов валютных и рублевых вкладов в эквиваленте.

— Перевешивающая часть этой суммы — срочные валютные депозиты. Это нанесло серьезный удар по ликвидности банков, — сказал Крук.