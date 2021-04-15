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Глава Нацбанка: Сбережения храню в белорусских рублях и имею хорошую доходность
15.04.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур поделился с журналистами своей инвестиционной стратегией.
— Я всегда сберегаю [деньги] в белорусских рублях. У меня стратегия сбережения — не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению с долларовыми сбережениями была на 70% выше, — сказал Каллаур.
Хотя он признался, что за последние 1,5−2 года она была на 5% ниже, чем у тех, у кого вклады были в долларах.
По
— Перевешивающая часть этой суммы — срочные валютные депозиты. Это нанесло серьезный удар по ликвидности банков, — сказал Крук.
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Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур поделился с журналистами своей инвестиционной стратегией.
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