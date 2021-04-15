Колтович: власти сегодня контролируют цены на 55% товаров. И как эффект?

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси в настоящее время контролируют цены на 55% товаров. Об этом сообщил на совместной пресс-конференции с Нацбанком министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Он напомнил, что сейчас годовая инфляция в Беларуси сложилась на уровне выше прогнозного — 8,5%.

Есть еще индекс потребительских цен на социально значимые товары, который составил 7,1%. 0,8 процентного пункта был эффект от принятых двух постановлений, № 19 и № 100, сказал министр.

В феврале цены на социально значимые товары снизились на 0,1%. «Сегодня такие меры — осознанная необходимость, которая носит временный характер», — отметил Колтович. По его словам, власти сегодня контролируют цены на 55% товаров.

По срокам действия постановления об ограничении роста цен (№ 100) есть дискуссия, признал Колтович. Обычно такие документы действуют 90 дней, а потом решение принимается по ситуации.

Уже были корректировки. К примеру, по растительному маслу уже было 13 обращений.

Сказывается рост мировых цен на подсолнечник.

— В 100-м постановлении есть этот клапан, который позволяет сбросить давление — это такая золотая середина, — сказал Колтович. Он напомнил, что до 30 апреля можно повысить цены до 15% на подсолнечное масло.

Он также рассказал о том, как происходит мониторинг цен, к которому подключились уже и депутаты, и профсоюзы, и КГК.

— Важно правильно разделить работу. Профсоюзы и Совет Республики отдают нам материал для работы. Они, в частности, проверяют цены в маленьких городах. Учтите, что кроме инфляции спроса и предложения, есть еще инфляция неграмотности, не все изучают рынок. К примеру, в маленьких городах есть случаи монополизации аптечного рынка, цены могут быть вырасти необоснованно, это важно отследить, — отметил Колтович.

Он признал, что не от хорошей жизни столько людей задействовано в мониторинге, а цифровая повестка пока не реализована, хотя уже начали получать информацию онлайн.

— В онлайн этот мониторинг будет уходить. Через год-два надеюсь, инфляцию будем видеть онлайн, — сказал глава МАРТ.