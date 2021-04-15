|
Колтович: власти сегодня контролируют цены на 55% товаров. И как эффект?
15.04.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси в настоящее время контролируют цены на 55% товаров. Об этом сообщил на совместной пресс-конференции с Нацбанком министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Он напомнил, что сейчас годовая инфляция в Беларуси сложилась на уровне выше прогнозного — 8,5%.
Есть еще индекс потребительских цен на социально значимые товары, который составил 7,1%. 0,8 процентного пункта был эффект от принятых двух постановлений, № 19 и № 100, сказал министр.
В феврале цены на социально значимые товары снизились на 0,1%. «Сегодня такие меры — осознанная необходимость, которая носит временный характер», — отметил Колтович. По его словам, власти сегодня контролируют цены на 55% товаров.
По срокам действия постановления об ограничении роста цен (№ 100) есть дискуссия, признал Колтович. Обычно такие документы действуют 90 дней, а потом решение принимается по ситуации.
Уже были корректировки. К примеру, по растительному маслу уже было 13 обращений.
— В 100-м постановлении есть этот клапан, который позволяет сбросить давление — это такая золотая середина, — сказал Колтович. Он напомнил, что до 30 апреля можно повысить цены до 15% на подсолнечное масло.
Он также рассказал о том, как происходит мониторинг цен, к которому подключились уже и депутаты, и профсоюзы, и КГК.
— Важно правильно разделить работу. Профсоюзы и Совет Республики отдают нам материал для работы. Они, в частности, проверяют цены в маленьких городах. Учтите, что кроме инфляции спроса и предложения, есть еще инфляция неграмотности, не все изучают рынок. К примеру, в маленьких городах есть случаи монополизации аптечного рынка, цены могут быть вырасти необоснованно, это важно отследить, — отметил Колтович.
Он признал, что не от хорошей жизни столько людей задействовано в мониторинге, а цифровая повестка пока не реализована, хотя уже начали получать информацию онлайн.
— В онлайн этот мониторинг будет уходить. Через год-два надеюсь, инфляцию будем видеть онлайн, — сказал глава МАРТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас годовая инфляция в Беларуси сложилась на уровне выше прогнозного - 8,5%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)