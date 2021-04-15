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Торги в четверг начались с роста доллара и евро
15.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр - Sputnik. Евро и доллар США подорожали, российский рубль сильно подешевел на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:26, евро стал дороже на 0,44%, доллар США прибавил в цене 0,22%, а российский рубль потерял в стоимости 1,28%.
В начале торгов 15 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Американская и европейская валюты прибавили в стоимости, российский рубль сильно упал в цене в начале торгов в четверг.
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