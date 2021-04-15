Валютные резервы в Беларуси могут сократиться почти на миллиард к концу года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. Золотовалютные резервы республики в конце года составят более 6 миллиардов долларов, заявил в четверг председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

Он отметил, что на 1 апреля ЗВР составили 6,9 млрд долларов. По оценкам регулятора, на конец года этот показатель может сократится до чуть более 6 миллиардов.

"С учетом прогнозируемых поступлений и выплат они составят более 6 млрд долларов. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", – уточнил Каллаур.

Сокращение ЗВР

Сокращение золотовалютных резервов в республике в последние месяцы ускорилось . В феврале 2021 года они уменьшились на 88,9 миллиона долларов, тогда как в марте на 174,5 миллиона.

Пресс-служба регулятора снижение ЗВР объясняет "плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 310 миллионов долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

По новым требованиям денежно-кредитной политики Нацбанка резервы на начало 2022 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов. Годом ране этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.

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