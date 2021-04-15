«Затронута тема нагорно-карабахского урегулирования». Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин 15 апреля поговорили по телефону. Это второй телефонный разговор политиков с начала месяца.



Фото: пресс-служба президента РФ

Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Стороны обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня.

«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования», — сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч, более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром, сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

Напомним, 13 и 14 апреля Александр Лукашенко находился с визитом в Азербайджане. Там он предложил поддержку в восстановлении затронутых конфликтом территорий. А также пообещал рассказать «много чего хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт», когда перестанет быть президентом.

Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались в последний раз 2 апреля . Тогда стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию, вакцинацию, внутриполитическую обстановку в двух странах, союзные мероприятия, возобновление полноформатного транспортного сообщения и другое. В конце февраля политики провели переговоры в Сочи .