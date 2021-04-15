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«Затронута тема нагорно-карабахского урегулирования». Лукашенко и Путин поговорили по телефону
15.04.2021 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин 15 апреля поговорили по телефону. Это второй телефонный разговор политиков с начала месяца.
Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Стороны обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня.
«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования», —
Во время разговора стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч, более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром, сообщил телеграм-канал
Напомним, 13 и 14 апреля Александр Лукашенко находился с визитом в Азербайджане. Там он
Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались в последний раз
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Александр Лукашенко и Владимир Путин 15 апреля поговорили по телефону. Это второй телефонный разговор политиков с начала месяца.
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