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Глава МАРТ: дефицита товаров в Беларуси нет

15.04.2021 11:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. Цены на 55% товаров в Беларуси контролирует государство, рассказал на совместной с Нацбанком пресс-конференции глава МАРТ Владимир Колтович.

"Сегодня нас две главные задачи – обеспечение параметров по инфляции и стабильно работающий товарный рынок. Порядка 45% товаров – товары так называемого критического импорта. Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке", - сказал министр.

© Sputnik / Виктор Толочко
Некоторые правила торговли меняются в Беларуси со 2 апреля

Колтович привел пример с подсолнечным маслом – мировые цены на него выросли за несколько месяцев на 6-25%. В связи с этим в Беларуси индивидуальным предпринимателям и юрлицам разрешили повысить стоимость до 15% на этот товар до 30 апреля.

"В прошлом году был скандал из-за повышения цен на имбирь. У Беларуси два поставщика – Испания и Турция. Первая закрыла поставки, Турция на этом фоне увеличила цены в два раза. Вот и все. Мы не можем быть в стороне от мировых процессов", - пояснил он.

Дефицита нет

Министр напомнил, что МАРТ постоянно мониторит цены на социально значимые товары. В феврале цены на них снизились на 0,1%. По его словам, власти сегодня контролируют цены на 55% товаров.

"Дефицита товаров в Беларуси нет. У нас отсутствует информация об этом. Два-три звонка в неделю, а раньше было 300. Меры, которые были приняты, сделали ситуацию открытой", - прокомментировал ценовое регулирование на социально значимые товары Владимир Колтович. 

В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней, затем оно было продлено еще на 3 месяца - до 29 июня. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

В перечень товаров, которые регулируются в республике, входит 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. Полный их перечень можно найти на сайте МАРТ.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Порядка 45% товаров в стране – критического импорта, цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие.
 
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