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Биткоин обновил рекорд стоимости и превысил отметку $ 64 тыс.

15.04.2021 12:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Биткоин обновил очередной рекорд,  превысив отметку в 64 тысячи долларов.

Прошлый максимум был установлен 13 апреля. Тогда стоимость биткоина достигла 62 тысячи 700 долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший существенный рост самой популярной криптовалюты в мире. А к концу этой недели аналитики не исключают, что за один Bitcoin на бирже будут платить уже 70 тысяч долларов. В перспективе же и все 100 тысяч долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин обновил очередной рекорд,  превысив отметку в 64 тысячи долларов. Прошлый максимум был установлен 13 апреля. Тогда стоимость биткоина достигла 62 тысячи 700...
 
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