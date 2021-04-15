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Беларусь может подключиться к системе быстрых платежей в середине 2022 года

15.04.2021 12:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мгновенные переводы в Беларусь по номеру телефона и с карты на карту через разработанную Банком России Систему быстрых платежей будут доступны с середины 2022 года. Система позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим. При этом неважно, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, важен сам факт подключения к системе. Сегодня к ней подключены уже более 200 банков. Также в рамках системы быстрых платежей предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.
 
 
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Мгновенные переводы в Беларусь по номеру телефона и с карты на карту через разработанную Банком России Систему быстрых платежей будут доступны с середины 2022 года....
 
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