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Курсы валют на 15 апреля
15.04.2021 12:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 61 копейка, евро 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 61 копейка, евро 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 45...
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