Беларусь увеличила в I квартале поставки бензина на украинский рынок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. В январе-марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13% (61,6 тысяч тонн) до 521 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тысяч тонн), сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

Украина нарастила в первом квартале собственное производство бензина на 7,4% (на 17,8 тысяч тонн) до 258,4 тысяч тонн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогу первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 года.

"Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в I квартале 2021 года вырос на 20% (на 43,8 тысяч тонн) до 262,7 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (218,9 тысяч тонн)", - констатировали аналитики.

При этом в "А-95" констатировали, что импортные поставки из Беларуси выросли на 50% до 226,2 тысяч тонн. Такой скачок объясняется низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены после того, как начались проблемы с поставками сырья из России.

В первом квартале этого года на 45% (29,9 тысяч тонн) до 36,3 тысяч тонн сократились поставки бензина из Польши - после того, как одна из сетей заправок сократила закупки с НПЗ PNK ORLEN.

Ранее украинские аналитики прогнозировали дефицит дизеля на рынке страны в мае, в том случае, если в отношении белорусских поставщиков начнут действовать американские санкции .

Читайте также:

В Беларуси в десятый раз подорожал бензин , власти считают это сдерживанием

Беларусь в два раза увеличила поставки дизеля на украинский рынок в феврале