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Беларусь увеличила в I квартале поставки бензина на украинский рынок
15.04.2021 12:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр - Sputnik. В январе-марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13% (61,6 тысяч тонн) до 521 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тысяч тонн), сообщили в Консалтинговой группе "А-95".
Украина нарастила в первом квартале собственное производство бензина на 7,4% (на 17,8 тысяч тонн) до 258,4 тысяч тонн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогу первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 года.
"Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в I квартале 2021 года вырос на 20% (на 43,8 тысяч тонн) до 262,7 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (218,9 тысяч тонн)", - констатировали аналитики.
При этом в "А-95" констатировали, что
В первом квартале этого года на 45% (29,9 тысяч тонн) до 36,3 тысяч тонн сократились поставки бензина из Польши - после того, как одна из сетей заправок сократила закупки с НПЗ PNK ORLEN.
Ранее украинские аналитики прогнозировали дефицит дизеля на рынке страны в мае, в том случае, если в отношении белорусских поставщиков начнут
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Топливо из Беларуси занимает значительную часть в обороте бензина на рынке южной соседки, но стремительный рост поставок объясняется низкой базой прошлого года.
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