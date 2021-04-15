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Белнефтехим: топливо до конца года подорожает на 5-6%, но есть условия

15.04.2021 12:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. В Беларуси до конца года цены на автомобильное топливо планируют поднять на 5-6%, рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

По ее словам, в этом году концерн продолжит стратегию поэтапного изменения стоимости для сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов. Цены на топливо планируется увеличить на 5-6% при условии неизменности цен на нефть и курса белорусского рубля.

Гурина отметила, что политика ценообразования концерна "Белнефтехим" направлена на удержание приемлемого для экономики и населения уровня цен на топливо.

"Поэтому в качестве метода ценового регулирования рынка нефтепродуктов выбрано установление предельных максимальных цен", пояснила она.

Как формируются цены на топливо?

Зампредседателя концерна отметила, что цена моторного топлива на АЗС формируется исходя из цены производителя с учетом торговой надбавки продавца и НДС. Отпускные цены производителей складываются из затрат на производство нефтепродуктов, налогов, включаемых в цену, и необходимой для развития нормы доходности.

© Pixabay
В Беларуси в десятый раз подорожал бензин, власти считают это сдерживанием

Она пояснила, что средняя мировая котировка нефти выросла за последние несколько месяцев. Если в 2020 году она составляла 41,7 долларов за баррель, то уже в январе 2021-го увеличилась до 54,8 долларов, а в марте и вовсе достигла 65,6 долларов.
"В среднем за первый квартал нынешнего года цена на нефть по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет изменения котировки выросла на 21%", - уточнила Гурина.

И подчеркнула, что цена на топливо в Беларуси остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими бюджетный механизм демпфирования (гашения) цен. По ее словам, для адаптации автомобилистов к ценовым реформам на АЗС концерн "Белнефтехим" определил базовую стратегию еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В таком случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок.
Цены за литр

В Беларуси в минувший вторник в десятый раз с начала года подорожал бензин. Автобензин марки АИ-92 на 15 апреля 2021 года на белорусском рынке стоит 1 рубль 80 копеек (0,68 доллара); АИ-95 – 1 рубль 90 копеек (0,72 доллара), АИ-98 – 2 рубля 4 копейки (0,78 доллара). Цена за 1 литр дизтоплива – 1 рубль 90 копеек (0,72 доллара).

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость бензина и дизеля в республике остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими механизм гашения цен.
 
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