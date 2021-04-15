Спрос умеренный: Нацбанк рассказал о ситуации на валютном рынке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. Спрос на иностранную валюту в Беларуси умеренный, население по-прежнему больше покупает ее, нежели продает, рассказал журналистам глава Нацбанка Павел Каллаур.

По его словам, субъекты хозяйствования и население выступают чистыми покупателями валюты, однако наблюдается снижение чистой покупки долларов и евро физлицами.

Председатель правления банка-регулятора также рассказал о ситуации на депозитном рынке страны.

"С начала года есть небольшой приток рублевых вкладов населения. Динамика валютных вкладов пока остается отрицательной", - отметил он.

Каллаур пояснил, что восстановление сберегательного процесса займет некоторое время, эта задача не может быть решена одномоментно. Глава банка рассказал при этом, что свои сбережения предпочитает хранить в белорусских рублях и констатировал, что за пять лет доходность по сравнению с долларами была на 70% выше.

"Однако в целом в последние полтора-два года доходность рублевых сбережений была на 5% ниже, чем у тех, у кого вклады в долларах", - признал он.

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