Глава Нацбанка прокомментировал слухи о своей отставке

Источник материала: Tut.by

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур прокомментировал разговоры о своей отставке словами «рано мне рыбалкой заниматься». Он заверил, что намерен профессионально выполнять свою работу.

— Одну мысль хочу донести. Мы рассматриваем актуальные вопросы ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность — общественное благо. Задача и профессиональный долг Нацбанка — прилагать усилия эти блага обеспечивать. Мы должны вернуться к среднесрочной цели — инфляция 5%. Я считаю своим профессиональным и гражданским долгом обеспечить защиту этих целей, — сказал Павел Каллаур.

Отвечая на вопросы про отмену графика заседаний правления Нацбанка по ставке рефинансирования, которую эксперты восприняли как переход на ручной режим управления, Каллаур признал, что отсутствие графика снижает определенность и доверие.

— Но чтобы что-то определенное вам сказать, нам тоже нужна фактура и статистика. Мы работаем в уникальных условиях, которых не было, и надеюсь, больше не будет. Мы были вынуждены использовать инструменты более прямого действия, отойти от нашей мечты перехода на таргетирование инфляции. Поэтому было решено, что мы не можем проводить брифинги исключительно по ценовой стабильности, если задействуем и иные инструменты, — сказал Каллаур.