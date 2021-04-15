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Нацбанк - про отток депозитов и проблемные долги. «Справедливая оценка обнажает истинное состояние предприятия»
15.04.2021 14:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние белорусской экономики не вызывает у Нацбанка особого беспокойства, но есть несколько проблем, требующих принципиального решения, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции в четверг. Это и отток валютных депозитов, и долги госсектора.
«Задача по восстановлению сберегательного процесса требует терпения и времени»
— Национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у нас повышенную обеспокоенность. Но операционная среда под воздействием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов остается сложной и волатильной.
Каллаур привел некоторые цифры. По итогам 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса страны составило минус 0,2 млрд долларов, улучшившись на 1 млрд по сравнению с 2019-м. Положительная динамика по текущему счету сформировалась, прежде всего, за счет внешней торговли. Профицит внешней торговли товарами и услугами за год составил 1,9 млрд долларов. За два месяца нынешнего года сальдо по товарам и услугам составило +756 млн долларов.
— Экономика демонстрирует небольшой рост, 0,8% за январь-февраль. По инфляции в конце прошлого года наметился рост. По итогам марта индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%, ставку рефинансирования вчера
— Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции, — уточнил Каллаур.
На депозитном рынке с начала года отмечается небольшой приток рублевых вкладов, динамика валютных вкладов пока отрицательная, признал глава НББ. По данным Нацбанка, срочные валютные депозиты сократились в первом квартале на 4,3%, рублевые — выросли на 3,2%). В денежном выражении срочные валютные депозиты населения в январе-марте
— Следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно и требует терпения и времени. Спрос на валюту носит умеренный характер, субъекты хозяйствования и население остаются чистыми покупателями валюты, при этом наблюдается снижение объема чистой покупки физическими лицами, это способствует замедлению темпов снижения курса белорусского рубля, — отметил Каллаур.
Золотовалютные резервы на 1 апреля составили 6,9 млрд долларов, по прогнозу Нацбанка, их сокращение продолжится и на конец года ЗВР составят более 6 млрд долларов.
Рассказывая про банковский сектор, Павел Каллаур отметил, что ранее сформированный запас прочности «позволил банкам адсорбировать шоки, с которыми мы столкнулись в прошлом и в этом году».
— Несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 5,2% на 1 апреля при пороге в 10%, — рассказал глава Нацбанка.
«Справедливая оценка обнажает истинное состояние предприятия»
Зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц ответил на вопросы по поводу роста госдолга с начале года, в том числе в результате реструктуризации задолженности БМЗ.
Как ранее сообщалось, с начала года правительство
— Подобные сделки возможны в текущем году, если этот будет касаться стратегических градообразующих предприятий. Такие решения будут приниматься очень избирательно и точечно, — заверил Калечиц.
Что касается в целом проблемных долгов и их погашения акциями предприятий, то принципиальная позиция Нацбанка в том, что решение проблемы закредитованности промпредприятий лежит в улучшении эффективности таких предприятий. А реструктуризация задолженности — одна из дополнительных и временных мер, важная для улучшения бизнес-модели и поддержания финансовой стабильности.
А вот к вопросу реструктуризации долга через приобретение акций предприятий есть вопросы. Это не первая попытка так решить проблему плохих долгов. Еще в мае 2018 года Александр Лукашенко
У белорусских банков есть опыт организации корпоративного управления, основанный на внедрении лучших мировых практик.
— В случае необходимости элементы данной системы могут быть применены банками и при управлении приобретаемыми активами, — отметил Калечиц.
Если мы не найдем в себе мужество по всем этим долгам исходить из справедливой стоимости, никакие механизмы не заработают и проблему не решим
Павел Каллаур уточнил, что ключевой проблемой и 200-го указа, и отсутствия долгового рынка, и разрабатываемого проекта по
— Раньше активы Агентству при работе с сельхозактивами передавали по номиналу. Такое было политическое решение. Но если мы говорим о замене кредитов на ценные бумаги, нужно определять справедливую стоимость, а это делается исключительно на рынке. Были поиски методик, но они ни к чему хорошему не привели. И потом, скажу очень откровенно, когда по конкретным предприятиям формируются кейсы, их руководители сопротивляются, препятствуют процессу, потому что это обнажает истинное состояние и конкретные проблемы предприятия. Если мы не найдем в себе мужество по всем этим долгам исходить из справедливой стоимости, никакие механизмы не заработают и проблему не решим, — резюмировал Каллаур.
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Нацбанк - про отток депозитов и проблемные долги. «Справедливая оценка обнажает истинное состояние предприятия»
Состояние белорусской экономики не вызывает у Нацбанка особого беспокойства, но есть несколько проблем, требующих принципиального решения, заявил председатель...
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