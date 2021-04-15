Нацбанк - про отток депозитов и проблемные долги. «Справедливая оценка обнажает истинное состояние предприятия»

Источник материала: Tut.by

Состояние белорусской экономики не вызывает у Нацбанка особого беспокойства, но есть несколько проблем, требующих принципиального решения, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции в четверг. Это и отток валютных депозитов, и долги госсектора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Задача по восстановлению сберегательного процесса требует терпения и времени»

— Национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у нас повышенную обеспокоенность. Но операционная среда под воздействием ранее сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов остается сложной и волатильной.

Каллаур привел некоторые цифры. По итогам 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса страны составило минус 0,2 млрд долларов, улучшившись на 1 млрд по сравнению с 2019-м. Положительная динамика по текущему счету сформировалась, прежде всего, за счет внешней торговли. Профицит внешней торговли товарами и услугами за год составил 1,9 млрд долларов. За два месяца нынешнего года сальдо по товарам и услугам составило +756 млн долларов.

— Экономика демонстрирует небольшой рост, 0,8% за январь-февраль. По инфляции в конце прошлого года наметился рост. По итогам марта индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%, ставку рефинансирования вчера подняли на 0,75 процентного пункта, до 8,5%.

— Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции, — уточнил Каллаур.

На депозитном рынке с начала года отмечается небольшой приток рублевых вкладов, динамика валютных вкладов пока отрицательная, признал глава НББ. По данным Нацбанка, срочные валютные депозиты сократились в первом квартале на 4,3%, рублевые — выросли на 3,2%). В денежном выражении срочные валютные депозиты населения в январе-марте сократились на 200,7 млн долларов, до 4,439 млрд долларов на 1 апреля. В то же время срочные рублевые вклады населения выросли на 145,7 млн рублей, до 4,678 млрд рублей.

— Следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно и требует терпения и времени. Спрос на валюту носит умеренный характер, субъекты хозяйствования и население остаются чистыми покупателями валюты, при этом наблюдается снижение объема чистой покупки физическими лицами, это способствует замедлению темпов снижения курса белорусского рубля, — отметил Каллаур.

Золотовалютные резервы на 1 апреля составили 6,9 млрд долларов, по прогнозу Нацбанка, их сокращение продолжится и на конец года ЗВР составят более 6 млрд долларов.

Рассказывая про банковский сектор, Павел Каллаур отметил, что ранее сформированный запас прочности «позволил банкам адсорбировать шоки, с которыми мы столкнулись в прошлом и в этом году».

— Несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 5,2% на 1 апреля при пороге в 10%, — рассказал глава Нацбанка.

«Справедливая оценка обнажает истинное состояние предприятия»

Зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц ответил на вопросы по поводу роста госдолга с начале года, в том числе в результате реструктуризации задолженности БМЗ.

Как ранее сообщалось, с начала года правительство активно работает над помощью госпредприятиям, которые не справляются со своей долговой нагрузкой. Кроме самого известного примера поддержки Белорусского металлургического завода, значительную часть долга которого взяло на себя государство , есть ряд других примеров реструктуризации и списания долгов госкомпаний.

— Подобные сделки возможны в текущем году, если этот будет касаться стратегических градообразующих предприятий. Такие решения будут приниматься очень избирательно и точечно, — заверил Калечиц.

Что касается в целом проблемных долгов и их погашения акциями предприятий, то принципиальная позиция Нацбанка в том, что решение проблемы закредитованности промпредприятий лежит в улучшении эффективности таких предприятий. А реструктуризация задолженности — одна из дополнительных и временных мер, важная для улучшения бизнес-модели и поддержания финансовой стабильности.

А вот к вопросу реструктуризации долга через приобретение акций предприятий есть вопросы. Это не первая попытка так решить проблему плохих долгов. Еще в мае 2018 года Александр Лукашенко подписал указ № 200 о реструктуризации плохих долгов предприятий реального сектора экономики, разрешив банкам продавать «токсичные» кредиты с дисконтом, прощать или конвертировать в акции предприятий.

У белорусских банков есть опыт организации корпоративного управления, основанный на внедрении лучших мировых практик.

— В случае необходимости элементы данной системы могут быть применены банками и при управлении приобретаемыми активами, — отметил Калечиц.

Если мы не найдем в себе мужество по всем этим долгам исходить из справедливой стоимости, никакие механизмы не заработают и проблему не решим

Павел Каллаур уточнил, что ключевой проблемой и 200-го указа, и отсутствия долгового рынка, и разрабатываемого проекта по расширению полномочий Агентства по управлению активами в том, что нужно определять справедливую стоимость активов.

— Раньше активы Агентству при работе с сельхозактивами передавали по номиналу. Такое было политическое решение. Но если мы говорим о замене кредитов на ценные бумаги, нужно определять справедливую стоимость, а это делается исключительно на рынке. Были поиски методик, но они ни к чему хорошему не привели. И потом, скажу очень откровенно, когда по конкретным предприятиям формируются кейсы, их руководители сопротивляются, препятствуют процессу, потому что это обнажает истинное состояние и конкретные проблемы предприятия. Если мы не найдем в себе мужество по всем этим долгам исходить из справедливой стоимости, никакие механизмы не заработают и проблему не решим, — резюмировал Каллаур.