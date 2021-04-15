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МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году
15.04.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеждународное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году. Теперь аналитики прогнозируют, что спрос достигнет почти 97 баррелей в сутки. Однако восстановление спроса остается неустойчивым, отмечают эксперты, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID.
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Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году. Теперь аналитики прогнозируют, что спрос достигнет почти 97 баррелей...
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