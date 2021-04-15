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Евро незначительно подорожал, доллар упал в цене на торгах в четверг

15.04.2021 14:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Российский рубль и доллар США стали дешевле, евро немного подрос в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро продемонстрировал рост на 0,05%, доллар США упал на 0,09%, а российский рубль обвалился на 1,5%.

По итогам торгов 15 апреля на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,13 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,61 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,40 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте хранить сбережения

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой.

"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.

Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская и российская валюты стали дешевле на торгах в четверг, евро незначительно прибавил в стоимости по отношению к белорусскому рублю.
 
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