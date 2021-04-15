За 15 лет модернизации накопленные убытки «Гомельдрева» выросли в четыре раза

Источник материала: Tut.by

«Гомельдрев» опубликовал результаты работы за 2020 год. «Флагшток» выяснил , как предприятие, начавшее модернизацию одним из первых в Беларуси, оказалось на грани банкротства.





Деревообработка долгое время была одной из визитных карточек Гомеля. Продукция таких предприятий, как «Гомельдрев», «Гомельобои», ФСК, была широко известна за пределами Беларуси. В конце 20 века многим казалось, что деревообработка — это та ниша, где белорусские производители могут найти себя на мировом рынке. Но по мере появления новых конкурентов на российском рынке выяснилось, что без модернизации об успехах конца 20 века уже не может идти и речи.

Летом 2006 года был подписан указ № 444 «О мерах государственной поддержки ОАО „Гомельдрев“ и его частных унитарных предприятий». Но это ни к чему ни привело.

По итогам 2006 года непокрытый убыток ОАО «Гомельдрев» составлял 14 483 млн рублей, что на тот момент соответствовало 6,77 млн долларов. Сумма просроченной кредиторской задолженности составляла 1344 млн рублей, или 682 тыс. долларов.





В октябре 2007 года вышел указ № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», в соответствии с которым девяти деревообрабатывающим предприятиям, в том числе и ОАО «Гомельдрев», оказывалась государственная поддержка, направленная на модернизацию производства.

В частности, указом предусматривалось оказание финансовой помощи из республиканского бюджета, реструктуризация имеющейся задолженности в республиканский и местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения, отсрочка и рассрочка погашения задолженности за потребленные энергоресурсы, снижение ставки налога на недвижимость и земельного налога, отсрочка на погашение задолженности по кредитам банков и ряд других мер. В совокупности по этому указу предполагалась государственная поддержка в разной форме на сумму более 500 млн евро.

Реализация программы модернизации не принесла плодов. Уже спустя два года в указ пришлось вносить изменения, сдвигая на два года сроки предлагаемых мероприятий. В 2010 году объем господдержки был дополнительно увеличен на 178,9 млн евро.





Несмотря на это, ситуация в ОАО «Гомельдрев» еще более ухудшилась:

просроченная кредиторская задолженность к концу 2011 года выросла до 7807 млн рублей, или 939 тыс. долларов;

непокрытый убыток по итогам 2011 года составил 28 746 млн рублей, или 6,22 млн долларов.

Проверка Комитета государственного контроля в 2012 году показала, что «Гомельдрев» в отведенные сроки смог обеспечить строительную готовность объекта по инвестиционному проекту «Строительство завода по производству плиты МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. куб. м/год в г. Речица» лишь на 85%, что повлекло дополнительные расходы.

Провал модернизации послужил причиной выхода в свет декрета № 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности». В соответствии с декретом был предусмотрен перевод на контрактную форму найма работников ОАО «Гомельдрев». Досрочное расторжение контрактов в период реализации инвестиционных проектов по инициативе работников стало возможным только с согласия нанимателя.





Но и принятие декрета не возымело действия. После окончания действия рассрочек «Гомельдрев» вновь оказался в числе самых убыточных предприятий области.

В результате в июне 2015 года был подписан новый указ № 257 «О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности и уточнении лимита внутреннего государственного долга», в соответствии с которым предприятию в очередной раз была предоставлена отсрочка по погашению долгов на пять лет. В 2020 году действие отсрочки закончилось.

Сегодня в бухгалтерском балансе предприятия за прошлый год фигурирует непокрытый убыток в 72 868 тыс. рублей, или 28 500 млн долларов.

Таким образом, за пятнадцать лет модернизации предприятие увеличило накопленный убыток почти в четыре раза. Общий размер задолженности предприятия на конец 2020 года составил 848 млн рублей, в то время как собственный капитал — всего 10 млн рублей.



Фото: Алексей Гриб (google.com)

Только за последний год предприятие получило 14 611 тыс. рублей убытка, задолженность возросла на 215 млн рублей, а численность работников сократилась на 165 человек. Но в январе 2021 года была принята государственная программа «Белорусский лес» на 2021−2025 годы, из которой следует, что «Гомельдрев» планирует увеличить мощности по производству плит МДФ до 190 тыс. куб. метров к 2025 году и организовать переработку отходов и выпуск пеллет в объеме 30 тыс. тонн в год. На это планируется потратить 42,7 млн рублей, из которых 36,3 млн рублей будут заемными.

В довершение ко всему указом № 78 от 3 марта 2021 года акции «Гомельдрева» вместе с акциями девяти других деревообрабатывающих предприятий перешли в уставный фонд ОАО «Ивацевичдрев», на базе которого создан деревообрабатывающий холдинг. В практическом смысле это означает лишь то, что вместо нескольких госпредприятий деревообработки, требующих постоянных финансовых вливаний, правительством создано одно.