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"Северный поток – 2" заработает уже этим летом – депутат

15.04.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Германия сможет получить газ по "Северному потому - 2" не позднее лета 2021-го, считает глава комитета ГД РФ по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.

"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – сказал он на встрече депутатов Госдумы с коллегами из бундестага.

По словам депутата, есть шанс, что обе "нитки" газопровода будут уложены уже в июне, если не помешают иностранные суда: такие прецеденты уже были.

"Есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", – заключил он.

Как идет строительство газопровода "Северный поток - 2"

По данным на 31 марта, "Северный поток - 2" построен уже на 95%, остается уложить всего 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. Такую информацию обнародовал оператор проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома" – Sputnik). 

© Sputnik / Илья Питалев
Польша признала, что "Северный поток – 2" будет достроен

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

США регулярно угрожают санкциями компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

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Теги: Минск
 
 
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Процесс ускорился после того, как к строительству газопровода в акватории Балтийского моря присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский".
 
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