|
"Северный поток – 2" заработает уже этим летом – депутат
15.04.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр - Sputnik. Германия сможет получить газ по "Северному потому - 2" не позднее лета 2021-го, считает глава комитета ГД РФ по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.
"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – сказал он на встрече депутатов Госдумы с коллегами из бундестага.
По словам депутата, есть шанс, что обе "нитки" газопровода будут уложены уже в июне, если не помешают иностранные суда: такие
"Есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", – заключил он.
Как идет строительство газопровода "Северный поток - 2"
По данным на 31 марта, "Северный поток - 2" построен уже на 95%, остается уложить всего 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. Такую информацию обнародовал оператор проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома" – Sputnik).
© Sputnik / Илья Питалев
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США регулярно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс ускорился после того, как к строительству газопровода в акватории Балтийского моря присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)