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Особняк, санаторий и школы отдают даром в Беларуси. Вам не надо?

15.04.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. В Беларуси безвозмездно готовы предоставить 37 объектов недвижимости для создания бизнеса, все они находятся в Минской области, рассказали Sputnik в региональном комитете Госимущества.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Самые любопытные объекты из списка – усадебный дом Потоцких в Березино и бывший санаторий-профилакторий "Плесы" в Молодечненском районе. Что касается особняка, то он изрядно обветшал (как никак 160 лет с даты постройки), стены и опоры целые. Здание санатория осталось в достаточно неплохом состоянии, а на территории в 3 тысячи "квадратов" есть где развернуться, отмечают в Минскоблимуществе. Также в перечень вошли корпуса бывших школ, детсадов, клубов и библиотек.

Перед инвесторами стоит обязательное условие – создание рабочих мест. Объекты предоставят в пользование на период окупаемости производства, которое разместится на площадях.

"Дополнительный бонус есть у объектов, размещенных в сельской местности: там срок пользования ими – не менее пяти лет", – пояснил начальник управления имущественных отношений и реестров государственного имущества комитета Александр Семенкевич.

По его словам, желающих приобрести участки хватает, "уже выстроилась очередь на них".

За последние три года в безвозмездное пользование только в Минской области было передано 11 объектов. Новые собственники трех из них – два в Борисове и один в Вилейском районе – условия договора выполнили: были созданы рабочие места, на территории функционируют два торговых объекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство объектов из сферы образования и культуры – в свое время они были выставлены на аукционы, но никто не захотел их покупать.
 
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