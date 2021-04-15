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Особняк, санаторий и школы отдают даром в Беларуси. Вам не надо?
15.04.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр ― Sputnik. В Беларуси безвозмездно готовы предоставить 37 объектов недвижимости для создания бизнеса, все они находятся в Минской области, рассказали Sputnik в региональном комитете Госимущества.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самые любопытные объекты из
Перед инвесторами стоит обязательное условие – создание рабочих мест. Объекты предоставят в пользование на период окупаемости производства, которое разместится на площадях.
"Дополнительный бонус есть у объектов, размещенных в сельской местности: там срок пользования ими – не менее пяти лет", – пояснил начальник управления имущественных отношений и реестров государственного имущества комитета Александр Семенкевич.
По его словам, желающих приобрести участки хватает, "уже выстроилась очередь на них".
За последние три года в безвозмездное пользование только в Минской области было передано 11 объектов. Новые собственники трех из них – два в Борисове и один в Вилейском районе – условия договора выполнили: были созданы рабочие места, на территории функционируют два торговых объекта.
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Большинство объектов из сферы образования и культуры – в свое время они были выставлены на аукционы, но никто не захотел их покупать.
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