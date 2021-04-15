Особняк, санаторий и школы отдают даром в Беларуси. Вам не надо?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. В Беларуси безвозмездно готовы предоставить 37 объектов недвижимости для создания бизнеса, все они находятся в Минской области, рассказали Sputnik в региональном комитете Госимущества.

Самые любопытные объекты из списка – усадебный дом Потоцких в Березино и бывший санаторий-профилакторий "Плесы" в Молодечненском районе. Что касается особняка, то он изрядно обветшал (как никак 160 лет с даты постройки), стены и опоры целые. Здание санатория осталось в достаточно неплохом состоянии, а на территории в 3 тысячи "квадратов" есть где развернуться, отмечают в Минскоблимуществе. Также в перечень вошли корпуса бывших школ, детсадов, клубов и библиотек.

Перед инвесторами стоит обязательное условие – создание рабочих мест. Объекты предоставят в пользование на период окупаемости производства, которое разместится на площадях.

"Дополнительный бонус есть у объектов, размещенных в сельской местности: там срок пользования ими – не менее пяти лет", – пояснил начальник управления имущественных отношений и реестров государственного имущества комитета Александр Семенкевич.

По его словам, желающих приобрести участки хватает, "уже выстроилась очередь на них".

За последние три года в безвозмездное пользование только в Минской области было передано 11 объектов. Новые собственники трех из них – два в Борисове и один в Вилейском районе – условия договора выполнили: были созданы рабочие места, на территории функционируют два торговых объекта.