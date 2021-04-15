Банковский сектор Беларуси работает устойчиво

Источник материала: БT

Оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Банкам удалось снизить эффект шоков прошлого и нынешнего года. Запас прочности позволил избежать сложностей. Экономике была оказана поддержка. Сегодня показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне, обеспечена устойчивая работа банков. Не вызывает опасений и ситуация на депозитном рынке.

Накануне Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования до 8,5 %. Регулятор пояснил, что вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если говорить в целом об экономике, она демонстрирует небольшой рост. За 2 месяца плюс 0,8 %.