|
Банковский сектор Беларуси работает устойчиво
15.04.2021 16:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Банкам удалось снизить эффект шоков прошлого и нынешнего года. Запас прочности позволил избежать сложностей. Экономике была оказана поддержка. Сегодня показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне, обеспечена устойчивая работа банков. Не вызывает опасений и ситуация на депозитном рынке.
Накануне Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования до 8,5 %. Регулятор пояснил, что вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если говорить в целом об экономике, она демонстрирует небольшой рост. За 2 месяца плюс 0,8 %.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банковский сектор Беларуси работает устойчиво - такую оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Банкам удалось снизить эффект шоков прошлого и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)