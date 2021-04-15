ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Банковский сектор Беларуси работает устойчиво

15.04.2021 16:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Банкам удалось снизить эффект шоков прошлого и нынешнего года. Запас прочности позволил избежать сложностей. Экономике была оказана поддержка. Сегодня показатели финансовой стабильности  находятся в приемлемом диапазоне, обеспечена устойчивая работа банков. Не вызывает опасений и ситуация на депозитном рынке.  

Накануне Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования до 8,5 %. Регулятор пояснил, что вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если говорить в целом об экономике, она демонстрирует небольшой рост. За 2 месяца плюс 0,8 %.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банковский сектор Беларуси работает устойчиво - такую оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Банкам удалось снизить эффект шоков прошлого и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Северный поток – 2" заработает уже этим летом – депутат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by