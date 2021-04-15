Как разрешить противоречия между  производителями молока Беларуси и России?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Согласно отчету Аналитического центра Milknews, уровень самообеспеченности России молочной продукцией в 2020 году достиг почти 85 процентов, что является максимальным результатом за последние шестнадцать лет. При этом около 77 процентов нынешнего импорта "молочки" составляют белорусские поставки.

Беларусь является крупнейшим экспортером молока в Россию, которая и сама активно развивает свою молочную отрасль. Как урегулировать возникающие противоречия между российскими и белорусскими производителями молока?

"Экспансия" из Синеокой

Молочная отрасль России в 2020 году стала второй по инвестиционной активности в АПК, об этом свидетельствуют данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Причем значительная доля проектов была связана с инвестициями крупных производителей в сегмент переработки молока и созданием на их основе вертикально-интегрированных комплексов полного цикла.

Что касается Беларуси, то своевременная модернизация отрасли и сотрудничество с Россией позволили Синеокой превратиться в молочный кластер мирового масштаба, который производит около 1% объема и занимает около 6% рынка молока в мире. В январе 2021 года объем белорусских поставок в Россию вырос на 14%, тогда как из других стран – снизился на 44%. В целом за прошлый год объем белорусского молочного экспорта в Россию увеличился на 4,6%.

Российские производители молока без энтузиазма воспринимают белорусскую "экспансию". На прошедшем 28 января съезде российского Национального союза производителей молока "Союзмолоко" заместитель гендиректора Белебеевского молочного комбината Тимур Гильмияров пожаловался на увеличение импорта белорусской молочной продукции. По его словам, белорусские производители, вполовину скидывая цену, вытесняют продукты российских производителей с полок магазинов.

"Может, какие-то меры предпринять? Возможно, пересмотр торгового баланса, установление какой-то минимальной цены?" – обратился предприниматель к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.

На это Патрушев ответил, что прежде, чем вытеснять зарубежную продукцию с российского рынка, надо улучшить показатели самообеспеченности по молоку и молочной продукции.

"Мы подписываем дорожные карты, балансы с белорусами, и они поставляют нам товары, чтобы у нас не было дефицита", – напомнил он, подчеркнув, что рынок в России конкурентный. По словам чиновника, Беларусь добилась очевидных успехов, и экспансия белорусской "молочки" на российский рынок понятна.

Разделение труда

Подобная конструктивная настроенность министра не снимает фактических противоречий между производителями обеих стран, а Россельхознадзор остается ограничительным инструментом белорусских поставок. К тому же в конце января стало известно о том, что Российская Федерация может пересмотреть номенклатуру экспорта молочной продукции из Беларуси в сторону сокращения некоторых ее видов, о чем со ссылкой на слова того же Патрушева написал специализированный портал rosng.ru. Это связано с тем, что Беларусь поставляет в Россию все больше готовой молочной продукции, а не сырья.

Так, по данным "Союзмолока", в 2020 году из Беларуси в Россию было поставлено 265 тысяч тонн сыров (+14% по сравнению с 2019-м), 78 тысяч тонн сливочного масла (+7%), 386 тысяч тонн молока, сливок и кисломолочной продукции (+16%).

Но надо учитывать, что именно из Беларуси поступает большая часть продукции, которую российские предприятия не производят в достаточном количестве. Речь идет о молоке, сливках и кисломолочных продуктах (которыми Беларусь обеспечивает Россию в объеме более 87%), сыре и твороге (более 84%), сливочном масле (около 60%).

Эксперты "Союзмолока" отмечают, что российским производителям была бы более выгодна ситуация, когда Беларусь поставляет сухое молоко. Для белорусских предприятий – это продукт с добавленной стоимостью, а для российских – сырье. В таком случае Беларусь получает запланированную прибыль, уступая на рынке место российской готовой продукции.

Еще в 2017 году на эту же проблему обращал внимание член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. Он отмечал, что неблагоприятное воздействие на российский рынок, в первую очередь, оказывают закупки сухого молока российскими переработчиками за пределами ЕАЭС. Они ежегодно составляют более 40 тыс. т. Среднегодовая контрактная цена импорта сухого цельного молока в Россию из третьих стран тогда составляла $3097 за тонну, цена сухого обезжиренного молока – $2265 за тонну. Цены производителей сухого молока в России были выше: сухого цельного – $4080 за тонну, обезжиренного – $2481 за тонну.

В этих условиях цена белорусского сухого молока (сухое цельное – $3397 за тонну, обезжиренное – $2422 за тонну) находилась в промежуточном диапазоне и являлась для российского рынка вполне конкурентоспособной. Откажись Россия от импорта данного продукта из-за пределов союза, все споры будут урегулированы, резюмировал Сидорский.

Не вместо, а вместе

В конце апреля 2018 года Минсельхоз России предложил создать на территории Беларуси совместную трейдинговую компанию, которая будет централизованной площадкой для продажи и покупки сухого обезжиренного молока. И на сегодняшний день это наиболее внятная модель урегулирования существующих противоречий.

Ее реализация забуксовала не в последнюю очередь из-за того, что необходима "привязка" к существующей нормативной базе для соблюдения антимонопольного законодательства. Эта идея требует дальнейшего обсуждения и проявления политической воли на высшем союзном уровне, потому что "молочный" вопрос приобрел стратегическое значение в белорусско-российских взаимоотношениях.

Сегодня, когда мировые цены на продовольствие растут, открывается окно возможностей для наращивания экспорта товаров молочной группы. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт молочной продукции из России вырос в 2020 году на 20-23% в натуральном выражении и 17% в стоимостном выражении, превысив $ 300 млн. Как следует из данных "Агроэкспорта", всего в 2020 году Россия отправляла молочную продукцию более чем в 40 стран.

К примеру, поставки в США за год выросли в 3 раза (до $10 млн), в Узбекистан – на 57% (до $12 млн), в Армению – на 63%, до $8,6 млн, Китай – на 22%, до $5,6 млн. Кстати, продажи в Беларусь показали рост на 9,8%, до $42 млн (26 тыс. тонн, +12%), в том числе $16 млн пришлось на кисломолочные продукты, $12 млн – на сыры и творог, $8,7 млн – на молоко и сливки. Российский молочный экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, а слабый рубль этому всячески способствует. С 2015 года господдержка отрасли также растет и остается существенным фактором поддержания ее доходности и инвестиционной активности.

Беларусь тоже наращивает экспорт и с учетом увеличения собственного молочного производства продолжает диверсификацию. В период с 2015 по 2020 год доля России в структуре белорусского экспорта "молочки" снизилась на 12,2 проц. пункта – до 85%. Как сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхозпрода Алексей Богданов, экспорт белорусской "молочки" в 2025 году должен составить $3,1 млрд, а к 2030 году может достичь $4 млрд при прошлогоднем показателе $2,2 млрд.

Ясно, что такой уровень поставок будет труднодостижимым без благоприятных условий на рынке России, которой, учитывая конечную сумму всех слагаемых, невыгодно подрывать рыночные позиции белорусской молочной отрасли. Совместная экспортная стратегия должна стать предметом союзного обсуждения. Это именно тот случай, когда применим принцип "не вместо, а вместе".

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции