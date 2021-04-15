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Посольство США в Беларуси прокомментировало задержание Юрия Зенковича
15.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Беларуси прокомментировало TUT.BY задержание гражданина США и Беларуси Юрия Зенковича.
Дипломаты не стали отвечать на конкретные вопросы о том, как посольство оценивает задержание гражданина США белорусскими спецслужбами и посетил ли уже Зенковича в СИЗО КГБ консул. В посольстве лишь подчеркнули, что всегда готовы предоставить консульские услуги в случае задержания американского гражданина.
— Мы видели сообщения в СМИ о помещении гражданина США под стражу в Минске. В каждом случае ареста или задержания гражданина США за границей мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Одной из важнейших задач Государственного департамента, посольств и консульств США является оказание помощи гражданам США, находящимся в заключении или задержанным за рубежом. Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия, — сказал TUT.BY пресс-атташе посольства США в Беларуси Тим О’Коннор.
Напомним, о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве
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Супруга юриста Елена Денисовец
«Сказал, что деталей сообщить не может. Но в Москве, когда его задерживали, сказали сотрудникам, что он подозревается в терроризме», — рассказала Денисовец.
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Дипломаты не стали отвечать на конкретные вопросы о том, как посольство оценивает задержание гражданина США белорусскими спецслужбами и посетил ли уже Зенковича...
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