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Немецкая компания Helm подтвердила, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года
15.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG подтвердил, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года, сообщила агентству «
«Helm AG в прошлом вела дела с „Гродно Азотом“. Helm подтверждает, что последняя сделка с „Гродно Азотом“ состоялась в феврале 2020 года», — говорится в ответе Ольденбург.
Специалист уточнила, что последняя сделка с гродненским предприятием касалась небольшого объема удобрений.
О том, что Helm AG
Впоследствии на «Гродно Азот»
По данным «Гродно Азота», удельный вес немецкой компании в доле экспорта составлял 2−10% в разные периоды.
В марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.
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Helm подтверждает, что последняя сделка с «Гродно Азотом» состоялась в феврале 2020 года
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