Немецкая компания Helm подтвердила, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года

Источник материала: Tut.by

Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG подтвердил, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года, сообщила агентству « Интерфакс-Запад » представитель компании Софи Ольденбург в четверг.



Фото: Дмитрий Лельчук

«Helm AG в прошлом вела дела с „Гродно Азотом“. Helm подтверждает, что последняя сделка с „Гродно Азотом“ состоялась в феврале 2020 года», — говорится в ответе Ольденбург.

Специалист уточнила, что последняя сделка с гродненским предприятием касалась небольшого объема удобрений.

О том, что Helm AG приостановила сотрудничество с «Гродно Азот» и в будущем оценит нарушения прав сотрудников белорусского предприятия, сообщил стачкоме «Гродно Азот» со ссылкой на письмо немецкой компании во вторник.

Впоследствии на «Гродно Азот» заявили TUT.BY, что давно не работают с Helm. «Последнее наше общение было в 2019 году. Потом мы практически не сотрудничали с этой компанией», — сказали на предприятии.

По данным «Гродно Азота», удельный вес немецкой компании в доле экспорта составлял 2−10% в разные периоды.

В марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.