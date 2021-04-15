ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немецкая компания Helm подтвердила, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года

15.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG подтвердил, что не работает с «Гродно Азот» с начала 2020 года, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» представитель компании Софи Ольденбург в четверг.


Фото: Дмитрий Лельчук

«Helm AG в прошлом вела дела с „Гродно Азотом“. Helm подтверждает, что последняя сделка с „Гродно Азотом“ состоялась в феврале 2020 года», — говорится в ответе Ольденбург.

Специалист уточнила, что последняя сделка с гродненским предприятием касалась небольшого объема удобрений.

О том, что Helm AG приостановила сотрудничество с «Гродно Азот» и в будущем оценит нарушения прав сотрудников белорусского предприятия, сообщил стачкоме «Гродно Азот» со ссылкой на письмо немецкой компании во вторник.

Впоследствии на «Гродно Азот» заявили TUT.BY, что давно не работают с Helm. «Последнее наше общение было в 2019 году. Потом мы практически не сотрудничали с этой компанией», — сказали на предприятии.

По данным «Гродно Азота», удельный вес немецкой компании в доле экспорта составлял 2−10% в разные периоды.

В марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Helm подтверждает, что последняя сделка с «Гродно Азотом» состоялась в феврале 2020 года
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как разрешить противоречия между  производителями молока Беларуси и России?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by