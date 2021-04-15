Украинские производители недовольны наплывом белорусских автобусов и троллейбусов

Источник материала: Tut.by

Украинские производители автобусов и троллейбусов находятся в неравных условиях с дотированными белорусскими конкурентами при участии в тендерах на поставку автотехники в украинские города, и это требует большого внимания государства. Об этом заявил президент одного из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорации «Эталон» Владимир Бутко на пресс-конференции в УНИАН .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его словам, сейчас требования по закупке автобусов и троллейбусов в тендерах, организованных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), прописаны так, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими, в том числе с компанией МАЗ.

В качестве последнего примера Бутко привел объявленный тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ Николаевом (до 50 единиц), в котором по техусловиям проходит только автобус МАЗ 206. Вместе с тем, добавил он, если ориентировочно за объявленную сумму тендера (4,5 млн евро) можно купить 50 автобусов за 90 тыс. долларов за единицу, то «Эталон» мог бы предложить немногим более 60 тыс. евро за автобус.

Опорные банки Евросоюза выделяют финансирование в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины». По словам директора Торгового дома «Эталон Авто» Вадима Шкарупина, на сегодня ни один заказчик торгов за средства европейских банков (кроме Чернигова) не воспользовался возможностью 15%-ной ценовой преференции местным производителям, сообщает « Интерфакс-Украина ».

— Когда мы говорим горсоветам, почему не применяете эту преференцию или прописываете другие непроходные условия, они говорят — это требование ЕБРР и ЕИБ. Если обращаемся к банку, говорят, что это заказчик. Получается замкнутый круг, по которому ходим уже несколько лет. Такое впечатление, что существует некое соглашение между европейскими фининститутами и, например, правительством Беларуси, потому что тот же МАЗ — госпредприятие, и пользуется поддержкой государства, — отмечают руководители «Эталона».

Кроме того, по их словам, благоприятные условия для белорусских товаров создают госбанки, в частности, Ощадбанк и Укргазбанк имеют договора с белорусскими банками о том, что при оформлении лизинга или кредита для белорусской продукции государство Беларусь компенсирует 3% кредитной ставки.

— То есть льготы предоставляются по договору белорусского банка с украинским государственным! Почему же мы этого не делаем? Ведь если бы мы сегодня зашли с такими предложениями в Беларусь, на нас бы посмотрели, как на людей из «палаты № 6», — считает Бутко.

Шкарупин отметил, что из-за такой ситуации, когда не закупаются украинские автобусы и троллейбусы, государство теряет почти 300 млн грн только на налоге на добавленную стоимость .

Исполнительный директор ассоциации «Укравтопром» Ефим Хазан сообщил, что Украина в 2021 году не закупила ни одного большого или особо большого автобуса местного производителя, а в 2020 году такие закупки составили только 5% от всех госзакупок.

— Поэтому по инициативе «Укравтопрома» Минэкономики и МКМТ рассматривает заявление о введении мер против белорусской техники, — отметил он.

Шкарупин также добавил, что автобусов всех классов в Украине в 2020 году было закуплено 271 еденица, из которых 249 — белорусских (в том числе 200 закуплено в лизинг Киевом), а из 300 троллейбусов — половина белорусские или построенные на их базе.

— Все цивилизованные страны защищают внутреннего производителя. Это — рабочие места, это — социальная защищенность, это — инвестиции и развитие экономики. Мы не против белорусской техники, мы хотим равных условий конкуренции на внутреннем рынке, — резюмировали участники пресс-конференции.

В Украине транспортные средства производят, в частности, корпорация «Богдан» (автобусы всех классов, троллейбусы), львовский «Электротранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи), корпорация «Эталон» (автобусы всех классов, троллейбусы, начат выпуск трамваев), корпорация «УкрАВТО» (автобусы малого и среднего класса, начат выпуск больших), «Черкасский автобус» (автобусы малого класса).

Ранее в апреле мэр Львова Андрей Садовый заявил , что городская власть отказывается от закупки автобусов компании МАЗ, которая победила в тендере Европейского инвестиционного банка, и просит банк провести повторный тендер на закупку автобусов.

В октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о покупке городом в лизинг 200 автобусов МАЗ. Однако у местных депутатов и экспертов сумма сделки вызвала большие вопросы. Минэкономики Украины также выступило против решения властей Киева купить белорусские автобусы «без тендера и без привлечения отечественных производителей». Вместе с тем в ведомстве признали, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос закупок, и пообещали проработать вопрос, чтобы «ситуация, как с автобусами МАЗ, не повторилась».