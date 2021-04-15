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В Беларуси ввели запрет на вывоз злаков из страны
15.04.2021 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. В Беларуси установлен временный запрет на вывоз злаков в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление Совмина от 14 апреля 2021 г. № 221 опубликовано на Национальном правовом портале.
Постановление будет действовать в течение трех месяцев.
В перечень злаков, которые запрещено вывозить из страны, входят пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и другие культуры.
Вывозить злаковые нельзя будет также в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, "при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта".
Есть исключения
Ограничение снимается в случае, если злаковые будут везти в качестве гуманитарной помощи другим государствам, а также в качестве припасов.
Кроме того, запрет не распространяется на случаи, когда перемещения происходят в рамках транзитных международных перевозок.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
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Постановление ограничивает вывоз из страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, меслина.
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