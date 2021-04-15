В Беларуси ввели запрет на вывоз злаков из страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. В Беларуси установлен временный запрет на вывоз злаков в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление Совмина от 14 апреля 2021 г. № 221 опубликовано на Национальном правовом портале.

Постановление будет действовать в течение трех месяцев.

В перечень злаков, которые запрещено вывозить из страны, входят пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и другие культуры.

Вывозить злаковые нельзя будет также в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, "при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта".

Есть исключения

Ограничение снимается в случае, если злаковые будут везти в качестве гуманитарной помощи другим государствам, а также в качестве припасов.

Кроме того, запрет не распространяется на случаи, когда перемещения происходят в рамках транзитных международных перевозок.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

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