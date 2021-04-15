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Правительство запретило вывоз из Беларуси пшеницы, гречихи, кукурузы и других злаков

15.04.2021 18:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство постановлением Совета министров от 14 апреля 2021 г. № 221 установило временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и других злаков, сообщает Pravo.by.


Фото: lynder.ru

Запрет будет действовать на вывоз этих товаров:

  • за пределы Беларуси в страны ЕАЭС вне зависимости от их страны происхождения;
  • за пределы ЕАЭС при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не будет распространяться на злаки в случае их вывоза для оказания международной гуманитарной помощи по решениям правительства, а также в качестве припасов; перемещения в рамках международных транзитных перевозок.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

Подобные запреты — это не редкость. К примеру, в прошлом году действовал запрет на вывоз из Беларуси гречки, чеснока и репчатого лука. Такие меры призваны обеспечить товарами внутренний рынок страны.

 
 
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Запрет не будет распространяться на злаки в случае их вывоза для оказания международной гуманитарной помощи по решениям правительства, а также в качестве...
 
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