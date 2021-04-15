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Россиянам предложат льготные земельные участки в Арктике

15.04.2021 18:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Действие российской программы "Дальневосточный гектар" будет расширено на территорию Арктики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что по данной программе российские граждане смогут получить земельные участки в аренду по льготной процедуре и за короткие сроки.

"При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока", - добавил премьер-министр.

А еще программа позволит получить более выгодные условия представителям бизнеса, которые пожелают работать в Арктике или уже работают там. По словам главы российского правительства, предприниматели смогут работать на льготных условиях сразу в нескольких районах. Сейчас же можно только в одном.

Напомним, правительство РФ ранее одобрило расширение программы "Дальневосточный гектар". Тем россиянам, которые успешно смогли освоить первый участок земли, решили предоставить при желании и второй, причем тоже на льготных условиях.

Предусмотрены и специальные меры поддержки. В разных регионах они разные. К примеру, на Сахалине обладателям участков компенсируют часть затрат на строительство жилья. А в Хабаровском крае можно получить льготный кредит на развитие бизнеса, покупку сельскохозяйственной техники и строительных материалов.

Проект "Дальневосточный гектар" запустили еще в 2016 году – за это время землю в безвозмездное пользование получили более 90 тысяч человек. Правительственная программа должна оживить некогда пустующие территории, считают власти.

 
Теги: Минск
 
 
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Программа "Дальневосточный гектар" позволит получить более выгодные условия представителям бизнеса, которые пожелают работать в Арктике или уже работают там.
 
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