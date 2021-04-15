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Глава «Гомсельмаша» готов трудоустроить рабочих российского завода-банкрота. Есть 400 вакансий
15.04.2021 19:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 апреля белорусская делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья посетила Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ) в Брянской области. Предприятие сейчас выставлено на торги. Местные власти ищут для него нового инвестора.
Как
Территория завода — это 120 тысяч квадратных метров. В цехах сохранено оборудование, производственные материалы, станки, дорогостоящая техника. На этот факт обратил внимание и Геннадий Соловей, отметив, что для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества требуется полный перечень имеющегося оборудования. Он предложил для детального ознакомления пригласить на НМЗ руководителей Могилевского и Осиповичского вагоностроительных заводов, говорится на
Гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков выразил заинтересованность в трудовых ресурсах: «В настоящий момент потребность в рабочих кадрах у нас составляет порядка 400 человек. Мы готовы предложить сотрудникам полный соцпакет, высокую зарплату и проживание».
Пресс-служба «Гомсельмаша»
Осенью 2020 года представители «Амкодора» оценивали НМЗ в качестве возможной площадки для реализации инвестпроекта. Однако в итоге свой выбор все же
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14 апреля белорусская делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья посетила Новозыбковский машиностроительный завод в...
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