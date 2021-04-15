Глава «Гомсельмаша» готов трудоустроить рабочих российского завода-банкрота. Есть 400 вакансий

Источник материала: Tut.by

14 апреля белорусская делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья посетила Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ) в Брянской области. Предприятие сейчас выставлено на торги. Местные власти ищут для него нового инвестора.



Фото: НМЗ

Как пишут местные СМИ, инвестиции, поставки, рабочие места — ключевые темы и, пожалуй, наиболее острые в данный период вопросы для Новозыбкова, где очень ждут положительного решения по возрождению крупнейшего некогда предприятия — ныне обанкротившегося НМЗ.

Территория завода — это 120 тысяч квадратных метров. В цехах сохранено оборудование, производственные материалы, станки, дорогостоящая техника. На этот факт обратил внимание и Геннадий Соловей, отметив, что для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества требуется полный перечень имеющегося оборудования. Он предложил для детального ознакомления пригласить на НМЗ руководителей Могилевского и Осиповичского вагоностроительных заводов, говорится на сайте Новозыбковской мэрии.

Гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков выразил заинтересованность в трудовых ресурсах: «В настоящий момент потребность в рабочих кадрах у нас составляет порядка 400 человек. Мы готовы предложить сотрудникам полный соцпакет, высокую зарплату и проживание».



Фото: пресс-служба «Гомсельмаша»

Пресс-служба «Гомсельмаша» не сообщила о визите Новикова на Новозыбковский машиностроительный завод. Акцент был сделан на посещении белорусской делегацией «Брянсксельмаша», который контролируется «Гомсельмашем».

Осенью 2020 года представители «Амкодора» оценивали НМЗ в качестве возможной площадки для реализации инвестпроекта. Однако в итоге свой выбор все же остановили на брянском заводе железобетонных изделий.