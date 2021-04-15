Десяти предприятиям Брестчины разрешили поставлять яблоки в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Десять сельскохозяйственных предприятий Брестской области получили разрешение на поставки яблок в Россию, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничение на экспорт фруктов было снято российской службой после получения гарантий Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Поставлять яблоки брестские предприятия смогут уже с пятницы 16 апреля.

"Решение принято на основании предоставленной белорусской стороной информации об остатках яблок урожая 2020 года, находящихся на хранении, произведенных в Брестской области, а также по результатам достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ввоз яблок разрешен следующим компаниям ОАО "Чернавчицы", ОАО "Агро-Мотоль", ОАО "Ружаны-Агро", РУП "Брестская ОСХОС НАН Беларуси", а также фермерским хозяйствам "Яквил", "Владимир плюс", "Карпин", "Новый сад", "ВСК Сад" и "Ольшаны-Два".

Временные ограничения на ввоз свежих яблок в РФ были введены с 17 марта текущего года – поводом послужило задержание очередной машины, которая под видом белорусских везла в Россию польские яблоки.

О "санкционке"

Запрет ввоза отдельных видов товаров из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических лиц, был введен в России в 2014 году. Эмбарго вводилось в несколько этапов.

Как считают эксперты, в России позитивными последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности (в частности, выросло производство мяса, молочных продуктов, овощей), а также снижение зависимости от агропродовольственного импорта.

В это же время неоднократно фиксировались случаи попыток ввоза санкционной продукции под видом произведенной в Беларуси.

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