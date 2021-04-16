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Классические дачи с недорогими ухоженными домиками и нестандартным ландшафтом: съездили в СТ "Голубая радуга" рядом с Минском
16.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начался новый сезон - и мы снова поехали смотреть
Впрочем, есть и "равнинная" часть, которая особенно ценна для людей, не представляющих дач без грядок. Вся "Голубая радуга" довольно монолитна - нет "шикарных" дач, практически нет заброшенных, новых домиков - по пальцам перечесть. Строения аккуратные, большинство владельцев - пенсионеры. У них на участках теплицы и первоцветы, сады и грядки.
От метро "Восток" на машине до Голубой радуги - 30 километров. До дач довольно удобно добираться и без машины - можно 15 минут прогуляться от станции электрички, можно доехать на маршрутке.
Из плюсов товарищества - живописные перепады высот, сезонная вода и хорошая транспортная доступность. Из минусов - мелковатые, в основном по 5 соток, участки. До ближайшего леса (который местные считают грибным) "гулять" около 20 минут, водоёма поблизости нет.
Что и по чем продают?
Сейчас в базе Realt.by есть три предложения в самой Голубой радуге и соседних товариществах.
В примыкающем к Голубой Радуге, очень похожем, с/т Кристалл, за 5 аккуратных приватизированных соток
Там же на сдвоенном приватизированном участке в 8,6 сотки выставлена на продажу
"Основательный садовый дом с гаражом и кухней на первом уровне, двумя спальнями на втором и мансардой. Железобетонные перекрытия на всех уровнях. Погреб сухой. Ухоженный ровный участок с молодым плодоносящим садом: 5 яблонь, груши, вишня, черешня, грецкий орех (вызревает), виноград, черноплодная рябина, крыжовник, смородина. Можжевельник и другие хвойные деревья, дуб, боярышник, декоративные растения, цветники украшают сад" - сообщает продавец.
Дача выставлена за 19.900 долларов в эквиваленте, но торг возможен.
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Классические дачи с недорогими ухоженными домиками и нестандартным ландшафтом: съездили в СТ "Голубая радуга" рядом с Минском
Начался новый сезон - и мы снова поехали смотреть дачи рядом с Минском. Один из самых мощных массивов пристоличных дач расположен в Смолевичском направлении. В...
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