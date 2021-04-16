Источник материала: realt.by

Начался новый сезон - и мы снова поехали смотреть дачи рядом с Минском . Один из самых мощных массивов пристоличных дач расположен в Смолевичском направлении. В центре массива, недалеко от станции электрички Загорье, располагается садоводческое товарищество "Голубая радуга".

Въезд в Голубую радугу сохраняет остатки асфальта. Видимо, в сезон тут работает магазин, но пока он закрыт.

Название товарищество получило в те целомудренные времена, когда слово "голубой" и "радуга" ассоциировались с небом, а у работников облгаза - собственно, с голубым топливом. Именно они, рядовые трудящиеся, еще в советские времена получили тут заветные сотки.

Дачи обязательно понравятся тем, кто любит горы, - перепады высот тут впечатляют.

Впрочем, есть и "равнинная" часть, которая особенно ценна для людей, не представляющих дач без грядок. Вся "Голубая радуга" довольно монолитна - нет "шикарных" дач, практически нет заброшенных, новых домиков - по пальцам перечесть. Строения аккуратные, большинство владельцев - пенсионеры. У них на участках теплицы и первоцветы, сады и грядки.

Одна из владелец дачи шутила: "Мы сапожники без сапог, газ нам так и не подвели". Впрочем, стандартный набор удобств дачников - электричество и сезонная вода - есть. На стенде на въезде висит объявление, которое призывает покрасить трубы водопровода и напоминает, что воду включат 24 апреля.

От метро "Восток" на машине до Голубой радуги - 30 километров. До дач довольно удобно добираться и без машины - можно 15 минут прогуляться от станции электрички, можно доехать на маршрутке.

Из плюсов товарищества - живописные перепады высот, сезонная вода и хорошая транспортная доступность. Из минусов - мелковатые, в основном по 5 соток, участки. До ближайшего леса (который местные считают грибным) "гулять" около 20 минут, водоёма поблизости нет.

Что и по чем продают?

Сейчас в базе Realt.by есть три предложения в самой Голубой радуге и соседних товариществах.

Крепкий сруб на высоком фундаменте, на 4,1 приватизированной сотки (плюс рядом два небольших участка 2,32 и 1,37 сотки) тут предлагают за 10.900 долларов в эквиваленте.

В примыкающем к Голубой Радуге, очень похожем, с/т Кристалл, за 5 аккуратных приватизированных соток с микродомиком и летней кухней хотят уже 13 тысяч долларов.

Там же на сдвоенном приватизированном участке в 8,6 сотки выставлена на продажу кирпичная дача 2000 года постройки.

"Основательный садовый дом с гаражом и кухней на первом уровне, двумя спальнями на втором и мансардой. Железобетонные перекрытия на всех уровнях. Погреб сухой. Ухоженный ровный участок с молодым плодоносящим садом: 5 яблонь, груши, вишня, черешня, грецкий орех (вызревает), виноград, черноплодная рябина, крыжовник, смородина. Можжевельник и другие хвойные деревья, дуб, боярышник, декоративные растения, цветники украшают сад" - сообщает продавец.

Дача выставлена за 19.900 долларов в эквиваленте, но торг возможен.

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