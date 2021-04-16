«Белкоммунмаш» хотел продать 30 трамваев в Челябинск. На пути встал миллиардер, жалоба в ФАС не помогла

Источник материала: Tut.by

В Челябинске подвели итоги аукциона на поставку 30 трамваев. Победителем признали ООО «Торговый дом СТМ» — компанию из группы «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского . В конкурсе хотел участвовать белорусский производитель «Белкоммунмаш». Но не смог. Дело в том, что, по мнению белорусской стороны, требования техзадания соответствовали только одной российской модели трамвая. БКМ написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Однако получил отказал.





Согласно техническому заданию, Челябинская область хотела закупить трамваи, произведенные в 2021 году. Максимальная вместимость одного вагона — 150 пассажиров. Трамваи должны быть частично низкопольными, односекционными, с четырьмя дверями и климатической установкой, светодиодными указателями, системой видеонаблюдения, Wi-Fi, разъемами для зарядки смартфонов. Цвет вагонов — жемчужно-белый и бирюзово-зеленый. Начальная цена контракта составляла 1,065 млрд российских рублей.

Зарегистрированный в Московской области «Торговый дом БКМ» (70% долей принадлежит «Управляющая компании холдинга «Белкоммунмаш», 30% — Марине Саникович) подавала жалобу на аукцион. В ней сказано, что требования конкурсной документации «не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и направлены на искусственное сужение круга участников электронного аукциона и ограничение конкуренции».

«Проанализировав техническое задание аукционной документации, ООО «Торговый дом БКМ» считает, что ее условия не соответствуют нормам действующего законодательства, т. к. ограничивают как его участие, так и других производителей следующих моделей полунизкопольных трамвайных вагонов, представленных на рынке Российской Федерации: модель 802 (производства ОАО «УКХ «БКМ»), модель 71−415 (производства АО «Уралвагонзавод»). Требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют исключительно одной модели трамвая, производимой в Российской Федерации, а именно трамвайному вагону модели 71−623 производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод»», — говорилось в жалобе.

Документ Челябинское УФАС пересылало в ФАС России, которое блокировало проведение торгов. Обращение центральный аппарат надзорного ведомства рассмотрел и признал необоснованным. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Указанные заявителем доводы в ходе рассмотрения жалобы комиссией ФАС России признаны необоснованными», — пояснили в региональном миндортрансе.

В итоге победителем аукциона стал «Торговый дом СТМ», который снизил стоимость закупки 30 трамваев до 1,059 млрд российских рублей.

Ранее министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев сообщал, что весной 2021 года власти Челябинской области начнут рассматривать вопрос заключения концессионного соглашения по передаче городского электротранспорта областной столицы частному инвестору. Свои предложения для заключения концессии подготовили компании «Трансмашхолдинг» и «Синара», чья структура победила в торгах на поставку трамваев.

Местные эксперты сходятся во мнении — победа компании екатеринбургского миллиардера Дмитрия Пумпянского на аукционе неслучайна.

— Здесь несколько моментов. Во-первых, он хочет трамвайный рынок России контролировать. Во-вторых, он хочет Усть-Катавский вагоностроительный завод контролировать. В-третьих, у него серьезные намерения по Челябинску конкретно, особенно после покупки Челябинского трубопрокатного завода, — перечислил эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич. — Пумпянский и «Синара» поставляют усть-катавские трамваи в Москву, сейчас вот в Челябинск. В каком-то смысле он посредник, но точнее — финансовый партнер, технический партнер.

Усть-Катавский вагоностроительный завод — градообразующее предприятие в Челябинской области. Сейчас на производстве занято 3351 человек. Доля трамваев производства УКВЗ в парке России составляет порядка 50%.