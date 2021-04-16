Порядок услуг по денежным переводам изменится в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Правление Национального банка внесло изменения в инструкцию о денежных переводах, расширив возможности проведения таких операций, сообщает управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Физические лица теперь смогут отправлять переводы за счет средств на их счетах не только в банках-владельцах или банках-участниках систем переводов, но и в других банках.

Переводы могут быть отправлены за счет денежных средств в валюте, отличной от валюты перевода. Обменный курс при совершении операций конверсии, покупки, продажи устанавливается отправляющими банками-участниками, банками-агентами, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.

Переводы можно отправлять через устройства самообслуживания, системы дистанционного банковского обслуживания, мобильные приложения, а также через обращения на официальные сайты банков-владельцев (банков-участников) соответствующих систем.

Предусматривается возможность создания на территории Беларуси официальных сайтов систем денежных переводов (национальных). Такие сайты могут создавать сами владельцы систем переводов, либо уполномоченные на это лица.

Физлица на таком сайте смогут отправить денежный перевод, получить его, отозвать, запросить информацию обо всех отправленных и полученных переводах, получать информацию об условиях договора и их изменениях.

"Изменения, предусмотренные постановлением, будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации финансовой сферы Беларуси, повысят удобство и востребованность денежных переводов, а также позволят банкам расширить перечень предлагаемых услуг", - считают в Нацбанке.

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