«Падает мотивация платить налоги». Белорусы плохо разбираются в бюджете. Вот к чему это может приводить

Источник материала: Tut.by

Эксперты исследовательского центра BIPART изучили уровень бюджетной грамотности белорусов. Если говорить коротко и цифрами, то бюджетную грамотность участников исследования эксперты оценили в 2,02 балла из 5, где пятерка — это лучший показатель. Недостаточное понимание бюджетного процесса снижает мотивацию людей платить налоги, но вместе с тем и требования к прозрачности и подотчетности бюджетной политики.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Исследование проводилось в июне-июле 2020 года в формате онлайн-опроса среди городских жителей Беларуси. В нем приняло участие 1000 респондентов. Выборка репрезентативна половозрастной структуре населения, отмечают авторы.

Люди преувеличивают свои знания о доходах и расхода бюджета

Как показали результаты исследования, лучше всего граждане знают размер уплачиваемого ими подоходного налога, хуже всего понимают, как расходуется бюджет в части социальной направленности. Если 76,9% участников опроса ответили правильно о том, что ставка подоходного налога составляет 13%, то только 32,3% смогли правильно назвать размер уплачиваемых их нанимателем взносов из фонда заработной платы в ФСЗН. Оценить, какая примерно доля начисленной зарплаты уходит в виде налогов и взносов в бюджет страны, смогли лишь 14,9% опрошенных. При этом 66,7% опрошенных правильно назвали размер налога на добавленную стоимость.

На вопрос, на что больше всего средств расходуется из консолидированного бюджета, 48,5% ответили, что на армию, милицию и суды, и только 8,3% дали правильный ответ — на образование и здравоохранение. В другом похожем вопросе 39,5% респондентов сказали, что на обслуживание госдолга в прошлом году из казны ушло больше денег, чем на образование или здравоохранение, а 47,1% думают, что больше потратили на поддержку экономики.

— При этом белорусы склонны завышать оценку собственной бюджетной грамотности. Порядка 80% считает, что имеет представление о объемах личных отчислений в бюджет, при этом правильно оценить их способны менее 15%, — говорит соавтор исследования, аналитик «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Главный стереотип: больше всего денег государство тратит на милицию, суды и армию

Белорусы склонны преуменьшать реальный размер финансирования социальной части бюджета и преувеличивать расходы на силовой блок, обслуживание госдолга и финансирование экономики. В то же время многие не понимают сущности Фонда соцзащиты населения: что это внебюджетный фонд, что туда идут отдельные взносы, каков размер этих взносов, говорит Жанна Кулакова.

Распространенность стереотипа о том, что больше всего денег из бюджета тратится на правоохранительные органы, суды и армию Жанна Кулакова связывает с недостаточной прозрачностью бюджетной политики, низким информированием о расходах бюджета, а также невозможностью людей влиять на бюджетную политику, что снижает их интерес к бюджетному процессу. Например, при подготовке бюджета на следующий год в Беларуси принято публиковать только проект республиканского бюджета, а по консолидированному бюджету отдельные цифры появляются потом только в «Бюджете для граждан».

По этой же причине только 1% участников опроса смогли ответить правильно на вопросы, показывающие умение читать, расшифровывать и понимать бюджеты. На таком же низком уровне оказалось понимание сути бюджетного процесса, органов и порядка подготовки и принятия бюджета.

Причину в распространенности стереотипа о том, что на милицию и суды из бюджета тратится больше денег, чем на здравоохранение или образование, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский видит в том, что от официальных лиц часто звучат высказывания о бесплатной медицине и образовании, в то время как на них из бюджета идет достаточно большая доля ресурсов.

— Бесплатные медицина и образование означает, что они «берутся с неба», посылаются нам, как манна небесная. Это прямой антоним того, что это платные услуги, которые оплачиваются из бюджета страны и стоят больших денег, соответственно, самая большая доля бюджета идет именно на эти социальные услуги, — комментирует Лев Львовский.



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Невысокая бюджетная грамотность снижает мотивацию платить налоги

Ограниченные знания о том, сколько люди платят налогов и как потом эти средства расходуются из бюджета, и распространение в связи с этим различных мифов, типа того, что на силовиков в стране тратят больше, чем на социальные услуги, снижают мотивацию граждан платить налоги, и, наоборот, повышают мотивацию уходить в тень и меньше участвовать в финансировании государства. От этого может страдать наполняемость бюджета и, соответственно, ухудшаться качество исполняемых им функций, считают экономисты.

В то же время, если бы все граждане знали, что почти 50% доходов отдают государству в виде налогов и взносов, они бы выступали еще более активно за подотчетность расходуемых из бюджета средств и активней выступали бы за участие в бюджетном процессе.

— Если бы общество более активно тянулось к бюджетным знаниям, в конечном итоге это привело бы к тому, что общественность уже имела бы какие-то рычаги влияния и работающие инструменты участия в бюджетной политике. Сейчас таких инструментов нет, государство не спешит их предоставлять. И стоит признать, что отчасти в этом виновато само общество, потому что запрос с его стороны недостаточно громкий и активный, — считает автор исследования.

Желание людей влиять на бюджетный процесс растет

В обществе все же есть запрос на бОльшую открытость и подотчетность бюджета.

— Мы сталкиваемся с тем, что есть профессионалы — журналисты, гражданские активисты, которым эта информация нужна. Если говорить про гражданских активистов, довольно часто для того, чтобы попытаться продвинуть полезный для общества проект, нужно писать обращение к депутатам или исполнительной власти, им не хватает данных о бюджете в открытом доступе, знаний о бюджете, чтобы сделать аргументированное, обоснованное предложение для того, чтобы объяснить чиновнику, почему нужно потратить бюджетные деньги так, а не иначе, — рассказывает Жанна Кулакова.

Изучение уровня бюджетной грамотности исследовательский центр проводил впервые, но схожесть некоторых вопросов с более ранними исследованиями показывает, что в последние годы выросла доля людей, которые считают, что правительство должно финансироваться максимально гласно, открыто, вырос запрос на подотчетность бюджетного процесса, стало больше тех, кто хочет, чтобы процесс госзакупок был более прозрачным.

В силу всплеска гражданской активности в прошлом году интерес к бюджетному процессу, пониманию того, как и в какой степени люди спонсируют бюджет и как он расходуется также будет расти, считают эксперты.

— Политический кризис заставляет людей больше интересоваться, какие у них были и есть финансовые взаимоотношения с государством. Думаю, в первую очередь, будет увеличиваться грамотность в вопросах, которые непосредственно касаются людей, — считает Лев Львовский.