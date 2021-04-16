Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 22 апреля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: пресс-служба президента РФ

«На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве», — сказано в сообщении.

Сегодня в Минске проходит встреча Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, Лукашенко и Путин 15 апреля провели телефонный разговор . Стороны обсудили двусторонние отношения, после визита Лукашенко в Азербайджан также затронули тему нагорно-карабахского урегулирования.

Последний раз Лукашенко и Путин встречались в Сочи 22 февраля . Переговоры тогда длились больше шести часов, также политики покатались на лыжах и снегоходах.