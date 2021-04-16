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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве

16.04.2021 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 22 апреля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента РФ

«На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве», — сказано в сообщении.

Сегодня в Минске проходит встреча Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, Лукашенко и Путин 15 апреля провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения, после визита Лукашенко в Азербайджан также затронули тему нагорно-карабахского урегулирования.

Последний раз Лукашенко и Путин встречались в Сочи 22 февраля. Переговоры тогда длились больше шести часов, также политики покатались на лыжах и снегоходах.

 
Теги: Минск
 
 
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«На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве», - сказано в сообщении.
 
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