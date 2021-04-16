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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве
16.04.2021 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным 22 апреля, сообщает телеграм-канал
«На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве», — сказано в сообщении.
Сегодня в Минске проходит встреча Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Напомним, Лукашенко и Путин 15 апреля провели
Последний раз Лукашенко и Путин
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«На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве», - сказано в сообщении.
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