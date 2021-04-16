Квартиры в Минске продолжают дешеветь

Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,1%, в итоге 1 310 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,8 % - 1 225 долларов его цена сегодня. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет $85 м2 в пользу первички.