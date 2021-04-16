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Квартиры в Минске продолжают дешеветь

16.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,1%, в итоге 1 310 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,8 % - 1 225 долларов его цена сегодня. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет $85 м2 в пользу первички. 


 
Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в...
 
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