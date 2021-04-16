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Рынок персональных компьютеров рекордно вырос за год

16.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В первом квартале производители отгрузили почти 70 млн ПК и ноутбуков, что на 32 % больше, чем годом ранее. Топ-3 производителей персональных компьютеров, как и прежде, возглавляет Lenovo (с долей в 25 % мирового рынка). На втором месте находится HP (у компании 21 %) и третье место занимает Dell с 16,5 %.


 
 
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В первом квартале производители отгрузили почти 70 млн ПК и ноутбуков, что на 32 % больше, чем годом ранее. Топ-3 производителей персональных компьютеров, как и прежде,...
 
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