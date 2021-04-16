Рынок персональных компьютеров рекордно вырос за год

Источник материала: БT

В первом квартале производители отгрузили почти 70 млн ПК и ноутбуков, что на 32 % больше, чем годом ранее. Топ-3 производителей персональных компьютеров, как и прежде, возглавляет Lenovo (с долей в 25 % мирового рынка). На втором месте находится HP (у компании 21 %) и третье место занимает Dell с 16,5 %.