«Это недопустимо». Григорий Василевич - об идее ограничить возраст для голосования 70-ю годами

Источник материала: Tut.by

Ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией, Конституционная комиссия не принимала и вряд ли примет решения о введении возрастного ценза для участия в голосовании. Об этом TUT.BY заявил член Конституционной комиссии, бывший председатель Конституционного суда и бывший Генпрокурор Григорий Василевич.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Согласно действующей Конституции, право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Планки по ограничению возраста в Основном законе не прописаны. В Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ, которую Беларусь подписала в 2014 году, сказано, что законодательное регулирование права избирать и быть избранными, а равно ограничения избирательных прав и свобод не должно ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные и (или) законодательные гарантии их реализации или носить дискриминационный характер.

Напомним, на СТВ вышел сюжет об очередном заседании Конституционной комиссии. Ведущая озвучила идеи, которые якобы рассматривает комиссия для внесения изменений в Конституцию, в том числе — разрешить голосовать гражданам исключительно в возрасте 20−70 лет.

Григорий Василевич отмечает, что это предложение не было разработано комиссией и пришло в нее «извне».

Экс-генпрокурор считает такое ограничение недопустимым.

— Идеи могут быть хорошие и разные. В Конституционной комиссии излагались для сведения поступившие ей извне предложения, но она решений о возрастном «коридоре» для участия в голосовании (выборах) — от 20 до 70 лет — не принимала и вряд ли примет. Нет необходимости доказывать, что ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией. Это недопустимо. Также отрицательно отношусь к увеличению возраста для участия в выборах с 18 лет до 20 лет. В некоторых государствах такое право возникает с 19 лет. У нас установлен оптимальный возраст для молодых людей, — сказал TUT.BY Григорий Василевич.

Озвученную на госТВ идею ограничить возраст для голосования раскритиковал и спецпредставитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык, который 10 лет проработал в БДИПЧ ОБСЕ.

— Нижний порог в 20 лет практически беспрецедентен. Во всем мире только несколько юрисдикций установили порог от 20 лет и выше — Науру, Тайвань, Бахрейн, Оман, Самоа, Токелау, Тонга, Сингапур, Малайзия, Кувейт, Ливан и Камерун. В ОАЭ голосовать можно только с 25 лет, да и то не всем. Ни в одной стране - участнице ОБСЕ порог не установлен выше 18 лет, а в некоторых уже понижен до 17 или даже 16. Верхний порог вообще практически не имеет примеров в мире, что неудивительно, поскольку это противоречило бы фундаментальным международным стандартам. Международное право предписывает, что ограничения «должны основываться на объективных и разумных критериях». Максимальный возраст к таковым не относится, — отмечает Шлык.

Интересно, что в состав Конституционной комиссии входят те, кто уже сегодня или в скором будущем не смогли бы голосовать, если ограничение по возрасту в Основной закон все же внесут. Например, это председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, которому 72 года. В скором времени были бы вопросы и к другим членам комиссии: художественному руководителю «Театра-студии киноактера» Александру Ефремову 69 лет, главе Конституционного суда Петру Миклашевичу, экс-главе Конституционного суда и экс-генпрокурору Григорию Василевичу и председателю правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николаю Радоману по 66 лет, как и Александру Лукашенко.