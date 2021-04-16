|
«Это недопустимо». Григорий Василевич - об идее ограничить возраст для голосования 70-ю годами
16.04.2021 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией, Конституционная комиссия не принимала и вряд ли примет решения о введении возрастного ценза для участия в голосовании. Об этом TUT.BY заявил член Конституционной комиссии, бывший председатель Конституционного суда и бывший Генпрокурор Григорий Василевич.
Напомним, на СТВ вышел
Григорий Василевич отмечает, что это предложение не было разработано комиссией и пришло в нее «извне».
Экс-генпрокурор считает такое ограничение недопустимым.
— Идеи могут быть хорошие и разные. В Конституционной комиссии излагались для сведения поступившие ей извне предложения, но она решений о возрастном «коридоре» для участия в голосовании (выборах) — от 20 до 70 лет — не принимала и вряд ли примет. Нет необходимости доказывать, что ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией. Это недопустимо. Также отрицательно отношусь к увеличению возраста для участия в выборах с 18 лет до 20 лет. В некоторых государствах такое право возникает с 19 лет. У нас установлен оптимальный возраст для молодых людей, — сказал TUT.BY Григорий Василевич.
Озвученную на госТВ идею ограничить возраст для голосования
— Нижний порог в 20 лет практически беспрецедентен. Во всем мире только несколько юрисдикций установили порог от 20 лет и выше — Науру, Тайвань, Бахрейн, Оман, Самоа, Токелау, Тонга, Сингапур, Малайзия, Кувейт, Ливан и Камерун. В ОАЭ голосовать можно только с 25 лет, да и то не всем. Ни в одной стране - участнице ОБСЕ порог не установлен выше 18 лет, а в некоторых уже понижен до 17 или даже 16. Верхний порог вообще практически не имеет примеров в мире, что неудивительно, поскольку это противоречило бы фундаментальным международным стандартам. Международное право предписывает, что ограничения «должны основываться на объективных и разумных критериях». Максимальный возраст к таковым не относится, — отмечает Шлык.
Интересно, что в состав Конституционной комиссии входят те, кто уже сегодня или в скором будущем не смогли бы голосовать, если ограничение по возрасту в Основной закон все же внесут. Например, это председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, которому 72 года. В скором времени были бы вопросы и к другим членам комиссии: художественному руководителю «Театра-студии киноактера» Александру Ефремову 69 лет, главе Конституционного суда Петру Миклашевичу, экс-главе Конституционного суда и экс-генпрокурору Григорию Василевичу и председателю правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николаю Радоману по 66 лет, как и Александру Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее на госТВ вышел сюжет об очередном заседании Конституционной комиссии. Ведущая озвучила идеи, которые рассматривает комиссия для внесения изменений в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)