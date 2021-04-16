За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Наибольший интерес у участников аукциона вызвали два смежных участка со всеми коммуникациями в д. Тарасово Ждановичского сельсовета. Людей не насторожили ни заболоченность наделов, ни высокая начальная цена. Видимо, на чаше весов перевесило близкое расположение участков от МКАД и то, что наделы в этом населенном пункте не выставлялись на торги как минимум 2 года.

На участок № 2 на ул. Ботанической было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок № 1 на ул. Тенистой претендовали 10 челок. Он был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США.