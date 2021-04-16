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За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

16.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся очередной земельный аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 16 из них. На 3 участка было подано по одному заявлению и еще на 3 – заявок не поступило.

За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Наибольший интерес у участников аукциона вызвали два смежных участка со всеми коммуникациями в д. Тарасово Ждановичского сельсовета. Людей не насторожили ни заболоченность наделов, ни высокая начальная цена. Видимо, на чаше весов перевесило близкое расположение участков от МКАД и то, что наделы в этом населенном пункте не выставлялись на торги как минимум 2 года.

На участок № 2 на ул. Ботанической было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок № 1 на ул. Тенистой претендовали 10 челок. Он был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США.


За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Высокий интерес был проявлен и к участкам в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельные наделы по 15 соток с коммуникациями были предложены в кварталах 7104 и 7111. На них было подано по 7 и 11 заявлений соответственно. При одинаковой начальной цене, которая составила 39.000 рублей, участки тоже проданы за одинаковую цену, а именно, за 148.102 рубля каждый, или 56.698 долларов США.


За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка, 2 из них – в д. Семков Городок. Торги прошли только по одному лоту – участку № 4 в д. Семков Городок. Надел насчитывает 11 соток и не имеет коммуникаций. При начальной цене 50.000 рублей он продан с молотка за 66.500 рублей, или 25.458 долларов США. За лот боролись 3 человека.


За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 4 участка, 3 из них – в д. Птичь. Ни один из участков не имеет коммуникаций. Однако торги прошли по всем лотам. На них претендовали от 2 до 7 человек.


За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.

 лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ботаническая, участок № 2

12,8

15

электричество, газ, водопровод, канализация

72 000

248 564

95 158

2

Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Тенистая, участок № 1

13,4

10

электричество, газ, водопровод, канализация

75 000

284 812

109 035

3

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7104, участок № 2

15,0

7

электричество, газ, водопровод

39 000

148 102

56 698

4

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 4

15,5

11

электричество, газ, водопровод

39 000

148 102

56 698

5

Лошанский с/с, д. Биньковцы

13,6

2

электричество

8 600

16 759

6 416

6

Лошанский с/с, д. Шимково

15,0

-

электричество

8 700

-

-

7

Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Кленовая, участок № 2

12,6

1

электричество, газ, водопровод

30 000

31 500

12 059

8

Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 1

14,6

3

электричество, газ

20 000

35 431

13 564

9

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 44

8,8

2

-

14 500

22 000

8 422

10

Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 1

12,5

1

-

34 200

35 910

13 747

11

Папернянский с/с, д. Нелидовичи, участок № 4

15,0

-

-

34 000

-

-

12

Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 3

11,6

1

-

51 000

53 550

20 500

13

Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 4

11,3

3

-

50 000

66 500

25 458

14

Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 16

10,9

3

электричество

15 000

21 962

8 407

15

Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 4

10,8

3

электричество

15 000

26 573

10 173

16

Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 3

13,4

2

-

23 000

44 820

17 158

17

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 4

10,2

4

-

25 000

49 000

18 758

18

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 5

10,4

3

-

26 000

41 873

16 030

19

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 9

10,3

7

-

26 000

56 500

21 630

20

Шершунский с/с, д. Ашнарово

20,2

4

электричество

7 500

19 453

7 447

21

Шершунский с/с, д. Грини

15,0

5

электричество

7 000

19 972

7 646

22

  
 
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Сегодня состоялся очередной земельный аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги...
 
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