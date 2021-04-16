За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона

Сегодня состоялся очередной земельный аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 16 из них. На 3 участка было подано по одному заявлению и еще на 3 – заявок не поступило.
Наибольший интерес у участников аукциона вызвали два смежных участка со всеми коммуникациями в д. Тарасово Ждановичского сельсовета. Людей не насторожили ни заболоченность наделов, ни высокая начальная цена. Видимо, на чаше весов перевесило близкое расположение участков от МКАД и то, что наделы в этом населенном пункте не выставлялись на торги как минимум 2 года.
На участок № 2 на ул. Ботанической было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок № 1 на ул. Тенистой претендовали 10 челок. Он был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США.
Высокий интерес был проявлен и к участкам в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельные наделы по 15 соток с коммуникациями были предложены в кварталах 7104 и 7111. На них было подано по 7 и 11 заявлений соответственно. При одинаковой начальной цене, которая составила 39.000 рублей, участки тоже проданы за одинаковую цену, а именно, за 148.102 рубля каждый, или 56.698 долларов США.
Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка, 2 из них – в д. Семков Городок. Торги прошли только по одному лоту – участку № 4 в д. Семков Городок. Надел насчитывает 11 соток и не имеет коммуникаций. При начальной цене 50.000 рублей он продан с молотка за 66.500 рублей, или 25.458 долларов США. За лот боролись 3 человека.
Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 4 участка, 3 из них – в д. Птичь. Ни один из участков не имеет коммуникаций. Однако торги прошли по всем лотам. На них претендовали от 2 до 7 человек.
Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.
лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ботаническая, участок № 2
12,8
15
электричество, газ, водопровод, канализация
72 000
248 564
95 158
2
Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Тенистая, участок № 1
13,4
10
электричество, газ, водопровод, канализация
75 000
284 812
109 035
3
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7104, участок № 2
15,0
7
электричество, газ, водопровод
39 000
148 102
56 698
4
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 4
15,5
11
электричество, газ, водопровод
39 000
148 102
56 698
5
Лошанский с/с, д. Биньковцы
13,6
2
электричество
8 600
16 759
6 416
6
Лошанский с/с, д. Шимково
15,0
-
электричество
8 700
-
-
7
Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Кленовая, участок № 2
12,6
1
электричество, газ, водопровод
30 000
31 500
12 059
8
Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 1
14,6
3
электричество, газ
20 000
35 431
13 564
9
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 44
8,8
2
-
14 500
22 000
8 422
10
Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 1
12,5
1
-
34 200
35 910
13 747
11
Папернянский с/с, д. Нелидовичи, участок № 4
15,0
-
-
34 000
-
-
12
Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 3
11,6
1
-
51 000
53 550
20 500
13
Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 4
11,3
3
-
50 000
66 500
25 458
14
Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 16
10,9
3
электричество
15 000
21 962
8 407
15
Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 4
10,8
3
электричество
15 000
26 573
10 173
16
Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 3