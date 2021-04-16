ЕЭК готова запустить карту индустриализации для развития промышленности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия вместе с государствами ЕАЭС завершает разработку индустриальной карты Союза, сообщил во время онлайн-видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

По его словам, карта станет важным инструментом для координации стран в плане импортозамещения, будет показывать существующие промышленные проекты и кооперационные связи в Союзе.

"Карта почти готова и уже скоро будет доступна пользователям. Сейчас мы работаем над ее визуализацией, чтобы ею было удобно пользоваться", – заявил министр.

Создание карт позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей, отметил Камалян.

"До конца года карта будет точно доступна, и предприниматели смогут оперативно участвовать в производственной кооперации", – подчеркнул представитель ЕЭК.

Для агропромышленности – своя карта

Карту индустриализации размесят на официальном сайте ЕАЭС. Предусмотрена ее постоянная актуализация. С этой целью правительствам стран Союза поручено обеспечить предоставление в ЕЭК соответствующей информации.

На основе информации в карте властями стран Союза будут готовиться предложения по развитию в союзных странах тех или иных производственных мощностей. Документ позволит комплексно реализовывать совместные проекты.

Со слов Артака Камаляна, аналогичная карта сейчас создается в области агроиндустрии. Работа над ней также в завершающей стадии.

"В первом полугодии мы ее тоже запустим, информация будет доступна всем. Сейчас уже порядка 70 различных проектов, на сумму более чем в 7 млрд долларов. Они все интеграционные", – отметил министр.

Карта предусматривает формирование кооперационных производственных цепочек в сфере агроиндустрии в рамках Союза.

Главная задача карт по отраслям – создание общего рынка продуктов и товаров в ЕАЭС.

Полую версию онлайн-видеомоста с участием министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна смотрите на Sputnik Беларусь.

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