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ЕЭК готова запустить карту индустриализации для развития промышленности
16.04.2021 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия вместе с государствами ЕАЭС завершает разработку индустриальной карты Союза, сообщил во время онлайн-видеомоста в
По его словам, карта станет важным инструментом для координации стран в плане импортозамещения, будет показывать существующие промышленные проекты и кооперационные связи в Союзе.
"Карта почти готова и уже скоро будет доступна пользователям. Сейчас мы работаем над ее визуализацией, чтобы ею было удобно пользоваться", – заявил министр.
Создание карт позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей, отметил Камалян.
"До конца года карта будет точно доступна, и предприниматели смогут оперативно участвовать в производственной кооперации", – подчеркнул представитель ЕЭК.
Для агропромышленности – своя карта
Карту индустриализации размесят на официальном сайте ЕАЭС. Предусмотрена ее постоянная актуализация. С этой целью правительствам стран Союза поручено обеспечить предоставление в ЕЭК соответствующей информации.
На основе информации в карте властями стран Союза будут готовиться предложения по развитию в союзных странах тех или иных производственных мощностей. Документ позволит комплексно реализовывать совместные проекты.
Со слов Артака Камаляна, аналогичная карта сейчас создается в области агроиндустрии. Работа над ней также в завершающей стадии.
"В первом полугодии мы ее тоже запустим, информация будет доступна всем. Сейчас уже порядка 70 различных проектов, на сумму более чем в 7 млрд долларов. Они все интеграционные", – отметил министр.
Карта предусматривает формирование кооперационных производственных цепочек в сфере агроиндустрии в рамках Союза.
Главная задача карт по отраслям – создание общего рынка продуктов и товаров в ЕАЭС.
Полую версию онлайн-видеомоста с участием министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна
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Сейчас ведутся технические наладки карты, в приложении можно будет узнать о промышленных производствах в ЕАЭС, поучаствовать в кооперационных проектах.
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