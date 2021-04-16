«Это нанесет ущерб государственным интересам». Чем чреват наезд на адвокатов

Источник материала: Tut.by

Палата представителей 16 апреля в первом чтении приняла поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Норму о том, что адвокатские бюро будут ликвидированы, а адвокатскую деятельность смогут осуществлять только юридические консультации активно обсуждали бизнес-союзы и эксперты. Юридический совет Белорусской научно-промышленной ассоциации на расширенном заседании в четверг пришел к выводу, что лишение адвокатов права оказывать помощь через юридические бюро и индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси, что нанесет ущерб государственным и общественным интересам страны. И направил письмо депутатам.



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«Иностранный бизнес не просто привык, для него является необходимой нормой юридическая поддержка привычного, стандартного для него уровня комфорта. Такая поддержка во всем мире обеспечивается адвокатскими, юридическими фирмами, способными предоставить работу слаженной команды юристов, компетенции которых позволяют решать все и любые задачи клиента», — говорится в письме.

Иностранный бизнес приходит с многозадачными проектами, работа над которыми силами одного или нескольких адвокатов невозможна, аргументирует бизнес-союз, отмечая, что есть проекты, требующие «комплексной юридической поддержки команды адвокатов, специализирующихся в разных отраслях права, высокой степени их вовлеченности, слаженной работы, немедленной взаимозаменяемости, при необходимости, и единых стандартов на каждом этапе оказания юридической помощи».

В БНПА считают, что все это обеспечивается в адвокатских бюро едиными корпоративными принципами и стандартами работы, внутренней иерархией, подчиненностью руководителю, уже приобретенным опытом и практикой. «Очевидно, что юридические консультации, только на которых проектом Закона предлагается осуществлять данную работу, не будут способны справляться с такого рода проектами», — считают эксперты.

«С уверенностью можно констатировать, что лишение иностранного бизнеса привычного и понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет как существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов, так и мощным негативным фактором для уже существующей в Беларуси его активности, влекущими отток иностранных инвестиций, что в конечном итоге нанесет ущерб государственным интересам Республики Беларусь. Отразиться это также и на развитии национальных инвестиций и, в итоге, на интересах обычных граждан», — подчеркивается в письме.

Юридический совет БНПА просит профильную Постоянную комиссию по вопросам экономической политики Палаты представителей и в целом депутатов при рассмотрении проекта закона принять во внимание доводы РОО «БНПА» в части риска наступления негативных последствий для экономики Республики Беларусь, сохранить хотя бы ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в ныне действующей редакции, (в частности, там говорится, что «адвокаты вправе осуществлять адвокатскую деятельность в адвокатском образовании в форме юридической консультации или адвокатского бюро либо индивидуально».

«Это соответствовало бы и международной практике организации деятельности адвокатуры, в том числе и в Российской Федерации, где предусмотрены пять форм организации деятельности адвокатов», — отмечено в письме.

Как ранее сообщалось, было известно как минимум о трех проектах изменения закона об адвокатуре, каждый был суровее предыдущего. И судя по всему, на рассмотрения в парламент поступил последний вариант. По нему единственной организационной формой осуществления адвокатской деятельности будут являться юридические консультации. То есть адвокаты, которые работают индивидуально или в бюро, чтобы продолжить деятельность, должны будут перейти в юридические консультации. В Министерстве юстиции считают, что «такой подход позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи». Само адвокатское сообщество критически воспринимало предложенные нововведения.

Адвокатов — под тотальный контроль? Как может измениться деятельность защитников

Кроме того, для бывших силовиков и судей, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств, вход в адвокатуру будет по упрощенной процедуре (в части прохождения стажировки и сдачи экзамена).

В законопроекте расширяются полномочия Министерства юстиции по контролю за деятельностью адвокатов. Ведомство сможет не только проводить любые проверки, но при необходимости влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе. По сути, речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году).

Давление на адвокатов

Новая волна давления на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началась после президентских выборов в августе 2020 года.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак . Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон . Без лицензии остался Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также Сергей Зикрацкий , который защищал многих журналистов.

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.