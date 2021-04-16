Мишустин: доступ российской гражданской авиатехники в Беларусь упростится

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Беларусь и Россия могут наращивать интеграционное взаимодействие, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров на уровне правительств в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, правительства России и Беларуси на сегодняшний день решают все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики.

"Интеграционное взаимодействие в Союзном государстве - важнейший вопрос. Абсолютно уверен, что мы можем его наращивать", - отметил глава российского Кабмина.

По его мнению, возможности интеграции можно использовать для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность экономик двух стран.

Михаил Мишустин обратил внимание на высокий уровень взаимодействия в условиях пандемии и заверил, что транспортное сообщение будет восстанавливаться по мере улучшения ситуации.

"Торгово-экономическое сотрудничество развивается. Стало пока не сильно, но ужу чуть-чуть лучше, чем было в период пандемии (я имею в виду в первую очередь сокращение взаимного товарооборота,который у нас 29,5 миллиарда долларов). Я надеюсь на то, что мы переломим эту тенденцию и нарасти наш товарооборот", - особо отметил глава российского Кабмина.

После чего добавил, что совместный проект по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты показывает, как быстро можно решать вопросы, в том числе логистические.

"Мы также собираемся подписать соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Беларуси. В первую очередь оно упростит порядок одобрения и валидации поставляемой в Беларусь российской гражданской авиационной техники", - резюмировал Мишустин.

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