Россия передаст Беларуси новые пассажирские и грузовые самолеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Новая авиационная техника, которая сейчас проходит летные испытания в России, будет передана и Беларуси, заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько, передает корреспондент Sputnik.

Он отметил, что у российских авиапроизводителей несколько новых типов воздушных судов - это среднемагистральные МС-21, Ил-114-300, которые сейчас проходят испытания. Также вертолет "Ансат", который применяется в санитарной авиации, и новые двигатели для МС-21 и ПД-14.

"Проходит модицикацию "Сухой Суперджет", которых уже выпущено более 200 единиц. Их активно использует "Аэрофлот", "Россия" и другие российские авиакомпании. Можно летать на большие, средние и малые аэродромы", - пояснил Нерадько.

По его словам, сейчас в РФ разрабатывается новый легкий многоцелевой самолет, который должен прийти на замену всем известного "кукурузника" - Ан-2. Серийное производство его должно начаться к 2023 году. "Планы по авиастроению достаточно обширные, рассчитываем, что эта авиационная техника будет применяться и в Беларуси", - сказал глава Федерального агентства воздушного транспорта.

В свою очередь директор Департамента по авиации Беларуси Игорь Сикорский заявил, что республика продолжает эксплуатировать российские "илы" - военный транспортник Ил-76 и пассажирские Ил-62 и Ил-103. По его словам, к покупке последнего есть заинтересованность у некоторых иностранных организаций.

"Интерес к российской технике у нас очень высокий. Среди белорусских грузовых перевозчиков наиболее востребованы те машины, которые сейчас проходят летные испытания - это самолеты Ил-114 для экспресс-перевозок, Ил-112 как замена Ан-26. И мы в дальнейшем заинтересованы в модернизации самолета Ил-76 под новые двигатели", - подчеркнул Сикорский.

Новые договоренности

Сегодня в Центре управления воздушным движением под Минском белорусский Департамент по авиации и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ подписали договоренность по вопросам летной годности. Это значит, что российская авиационная техника будет и дальше эксплуатироваться и обслуживаться на территории Беларуси.

"Для этого есть три авиаремонтных завода - в Минске, Барановичах и Орше. Эти предприятия будут поддерживать летную годность российских судов", - уточнил Игорь Сикорский.

Соглашение также направлено на взаимное признание авиационными властями двух стран сертификационных документов, выдаваемых на экспортируемую гражданскую авиационную технику и е модификацию "в целях обеспечения безопасности полетов".