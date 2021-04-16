Новак: механизм перевалки белорусских нефтепродуктов работает

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов работает в интересах двух стран, заявил министр энергетики России Александр Новак после встречи премьеров двух стран в Национальной библиотеке, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, соглашение, подписанное в феврале о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, работает и полностью выполняется.

"Объемы в марте даже больше, чем планировалось. В апреле также планируется, что объемы будут увеличены постепенно. Этот механизм работает", – заверил Новак.

Он также подчеркнул, что данная схема функционирует в интересах, как Беларуси, так и России.

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