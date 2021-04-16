|
Рабочим "Гродно Азота" обещают поднять зарплату: сколько получают на заводе
16.04.2021 16:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 16 апр – Sputnik. Какой будет средняя зарплата на ОАО "Гродно Азот" во втором квартале 2021 года, доложил на очередном совещании заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Горошко, сообщает пресс-служба предприятия.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
По его словам, по итогам первого квартала нынешнего года предприятие перевыполнило ключевые показатели по рентабельности продаж и экспорту товаров. Средняя зарплата в первом квартале на заводе составила 1805 рублей.
В апреле, по словам Горошко, средняя зарплата будет уже 2000 рублей. Достичь такого уровня поможет увеличение на 15% тарифной ставки первого разряда – в апреле ее уровень составит 183 рубля. Повышенные апрельские зарплаты работники "Гродно Азот" должны получить в мае.
Также на предприятии разрабатывают новое положение о премировании. Вскоре здесь перейдут на индивидуальные показатели при начислении премий в основных и вспомогательных цехах, отделах и подразделениях. Это сделано для того, чтобы в зарплате увеличилась доля целевых премиальных показателей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство предприятия сообщило о планируемом увеличении апрельских зарплат, которые рабочие получат на руки в мае.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)