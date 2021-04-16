ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рабочим "Гродно Азота" обещают поднять зарплату: сколько получают на заводе

16.04.2021 16:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 апр – Sputnik. Какой будет средняя зарплата на ОАО "Гродно Азот" во втором квартале 2021 года, доложил на очередном совещании заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Горошко, сообщает пресс-служба предприятия.

© Photo : ОАО "Гродно Азот"
"Гродно Азот" реконструирует цеха, которые часто делают аварийные остановки

По его словам, по итогам первого квартала нынешнего года предприятие перевыполнило ключевые показатели по рентабельности продаж и экспорту товаров. Средняя зарплата в первом квартале на заводе составила 1805 рублей.

В апреле, по словам Горошко, средняя зарплата будет уже 2000 рублей. Достичь такого уровня поможет увеличение на 15% тарифной ставки первого разряда – в апреле ее уровень составит 183 рубля. Повышенные апрельские зарплаты работники "Гродно Азот" должны получить в мае.

Также на предприятии разрабатывают новое положение о премировании. Вскоре здесь перейдут на индивидуальные показатели при начислении премий в основных и вспомогательных цехах, отделах и подразделениях. Это сделано для того, чтобы в зарплате увеличилась доля целевых премиальных показателей.

Читайте также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство предприятия сообщило о планируемом увеличении апрельских зарплат, которые рабочие получат на руки в мае.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В МИД Беларуси прокомментировали введение США санкций против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by