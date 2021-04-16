В МИД Беларуси прокомментировали введение США санкций против России

Источник материала: Tut.by

Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Так в МИД Беларуси прокомментировали введение США новых санкций в отношении России.



Фото: МИД Беларуси

— Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В ведомстве уверены, что никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут также, как и уже было в прошлом.

— Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог. Это чрезвычайно важно еще и потому, что данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе. Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений, — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России . В Белом доме сообщили, что санкции введены в защиту национальных интересов и чтобы «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США». В черный список попали 16 организаций и 16 физических лиц. Кроме того, из США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.