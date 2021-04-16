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Эксперты: рынок недвижимости пока в равновесном состоянии

16.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рынок недвижимости - самый точный индикатор соотношения спроса и предложения. В Минске особым вниманием пользуются новостройки. Есть объявления и на вторичке. Но здесь важна цена, насколько она отвечает ситуации на рынке с ограниченными кредитными ресурсами.

Анализ первого квартала прямо сейчас. Гость "Сферы интересов" - Вадим Тачкин, директор консалтинговой компании, представитель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства. 

Все выпуски "Сферы интересов".

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок недвижимости - самый точный индикатор соотношения спроса и предложения. В Минске особым вниманием пользуются новостройки. Есть объявления и на вторичке. Но...
 
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