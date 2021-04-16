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Эксперты: рынок недвижимости пока в равновесном состоянии
16.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Рынок недвижимости - самый точный индикатор соотношения спроса и предложения. В Минске особым вниманием пользуются новостройки. Есть объявления и на вторичке. Но здесь важна цена, насколько она отвечает ситуации на рынке с ограниченными кредитными ресурсами.
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Рынок недвижимости - самый точный индикатор соотношения спроса и предложения. В Минске особым вниманием пользуются новостройки. Есть объявления и на вторичке. Но...
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