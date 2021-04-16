«Попытка восстановить легитимность». Эксперты - о «заигрывании с Баку» и будущей встрече с Путиным

Источник материала: Tut.by

В апреле Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Баку, пообщался по телефону с бывшим президентом Казахстана и нынешним — России, анонсировав скорую встречу с Владимиром Путиным. Эксперты проанализировали возросшую активность на международной арене, неоднозначные заявления о «победе Баку» в Нагорном Карабахе и перспективы встречи в Москве.



Фото: president.az

Сначала заигрывание с Баку, а когда будет нужно — реверансы в сторону Армении

Основным адресатом высказываний Александра Лукашенко в Баку был Азербайждан для того, чтобы создать благоприятный климат для развития двухсторонних отношений, считает политолог, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

— Особенно если одним из вопросов была финансовая поддержка, то не повредило бы показать свою лояльность и приверженность интересам Азербайджана, высказав поддержку его позиции по Нагорному Карабаху, даже если эта позиция несколько расстроила Армению. Это характерно для внешнеполитической стратегии Александра Лукашенко. Сейчас он будет заигрывать с Азербайджаном и постарается от него что-то получить, а пройдет, например, полгода — и он может сделать реверансы в сторону Армении, если ему это будет выгодно. В практике нашей внешней политики мы часто с таким встречаемся, — комментирует Андрей Казакевич.

Высказывание поддержки и симпатий Баку политолог связывает с тем, что сейчас Азербайджан более интересен официальному Минску с экономической точки зрения, что связано с возможными поставками техники, в том числе военной, продукции сельского хозяйства, желанием диверсифицировать поставки нефти, что означало бы снижение зависимости от Москвы, отмечает политолог. А также, возможно, получение кредитов. Кроме того, Беларусь хотела бы получить заказы, связанные с освоением регионов, которые перешли под контроль Азербайджана — там планируются значительные госинвестиции в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства.

— Касательно Азейрбайджана — Лукашенко сам говорил, что господин Алиев неоднократно помогал деньгами в сложные времена, и этот визит похож на визит за поддержкой. А некоторые косвенные вещи, например, странные высказывания относительно армяно-азербайджанского конфликта свидетельствуют о том, что Александр Григорьевич очень хотел понравиться Азербайджану и даже жертвует хорошими отношениями с армянским народом, — считает юрист и политолог Юрий Чаусов.

Внешнеполитическая активность как попытка восстановления легитимности

Важность встречи с Алиевым не сводится только к экономическим интересам Минска. Визит отчасти выводит Александра Лукашенко из внешнеполитической изоляции, в которую он попал после августа 2020 года, отмечает Андрей Казакевич. Это один из первых случаев после выборов, когда его принимают на высшем уровне, обсуждают стратегические темы и тем самым признают в качестве лидера. До этого общение политика практически ограничивалось Кремлем. Эту же цель по большей части преследует телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

— Если при этом еще получится встроиться в вопрос урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, это будет настоящий внешнеполитический прорыв. Особенно на фоне того, что Беларусь, скорее всего, будет исключена из урегулирования конфликта на востоке Украины даже как место проведения переговоров. Тем более, что Беларусь набивалась в качестве посредника [участника урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе] и ранее, — отмечает директор института «Палітычная сфера». В таком случае появляется надежда и на расширение тем обсуждения с Турцией, учитывая взаимоотношения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

С тем, что демонстрация внешнеполитической активности важна для восстановления легитимности Лукашенко на международной арене согласен и Юрий Чаусов. Тем более есть сразу несколько факторов, подрывающих его статус как руководителя государства.

— Это, прежде всего, активность закордонных центров, которые говорят о нем как о нелегитимном президенте и предлагают выстраивать отношения с Беларусью, исходя из этой призмы. С другой стороны, это критика результатов выборов со стороны международных организаций и правительств. В этой связи встречи исключительно с руководством Российской Федерации, скорей, демонстрировали слабость Лукашенко в глазах международного сообщества, — объясняет политолог.

Чаусов объясняет активизацию официальных визитов и телефонных переговоров еще и стремлением Лукашенко взять под контроль внешнюю политику в силу того, что МИД показал себя ненадежным с политической и идеологической точки зрения ведомством. Эта «ненадежность» выразилась в уходе ряда представителей ведомства и позицией членов дипломатического корпуса после выборов.

— Недавнее совещание по вопросам внешней политики как бы демонстрировало стремление Лукашенко взять под персональный контроль некоторые аспекты внешней политики, потому что направление важное и отдавать его на откуп ведомству, которое кадрово оказалось слабоватым, нельзя, — комментирует политолог.

«Лукашенко используют, чтобы ослабить ОДКБ»

Во время визита в Баку 14 апреля Лукашенко высказался по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В частности он отметил «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы» и заявил , что Ильхам Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта, а также поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории».

Такие высказывания вызвали Минск — древний азербайджанский город». Бывший президент Армении раскритиковал Лукашенко">критику со стороны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

На некорректность высказываний о «возвращенных территориях» и победе Баку в Карабахском конфликте по отношению к своим военным союзникам указывает в своем телеграм-канале основатель «Сильных новостей» и Mogilev. Online, журналист Петр Кузнецов.

— ОДКБ, в которое входят и Минск, и Ереван — один из интеграционных проектов Кремля, при том, что очень чувствительно — в военной сфере. А вот Азербайджан, как сателлит Турции, находится совершенно по другую линию фронта, с учетом же особенно того, насколько острой стала конкуренция Анкары и Москвы за влияние в регионе, — пишет Кузнецов. — В этом контексте многие обратили внимание на некорректность поведения Лукашенко по отношению к своим военным союзникам в ходе встречи с Алиевым. Пикантности ситуации придает тот факт, что минувшей осенью, когда в Беларуси вовсю бушевали протесты, белорусский правитель в ходе встречи глав государств ОДКБ едва ли не прямо говорил о том, что этот военный союз должен быть предназначен в том числе для подавления внутренних восстаний в странах-членах, то есть, намекая на возможность использования российских сил внутри Беларуси для защиты своей власти в случае нужды.

Во встрече Алиева с Лукашенко Петр Кузнецов не видит для первого особой выгоды. Однако, по его оценке, Алиев вместе с президентом Турции Эрдоганом «используют слабость Лукашенко для того, чтобы ослабить российский проект ОДКБ. Внести в него раскол, недоверие, нестабильность и противоречия».

— Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, все это вполне получается, — отмечает Петр Кузнецов.

В долгосрочной перспективе Кузнецов не видит в избранной официальным Минском стратегии политических бонусов.

— Сегодняшняя ситуация официального Минска в политике выглядит как «ловушка легитимности»: не имея возможности вести полноценную политическую деятельность, приходится втягиваться в любые предложения и затеи, какими бы сомнительными они ни были, с перспективой лишь ухудшения собственного положения. В том числе и в ситуациях, когда тебя откровенно используют, — пишет он.

Встреча с Путиным обещает быть рутинным решением актуальных вопросов

За встречей с Алиевым в Баку последовал телефонный разговор с Владимиром Путиным и анонс встречи с ним в этом месяце в Москве. Вряд ли на ней будут приниматься «судьбоносные решения», считает Андрей Казакевич. Скорее, она пройдет в формате последней встречи в Сочи, то есть будут обсуждаться текущие проблемы. В частности, вопросы торговли, интеграционных карт и т.д. Могут подниматься вопросы белорусского внутриполитического кризиса, с учетом того, что Кремль указывал Минску на необходимость конституционной реформы и возможность досрочных выборов. Остаются актуальными вопросы рефинансирования долга перед Россией и привлечения дополнительных средств из-за границы, а Россия сейчас фактически единственный источник ресурсов. На фоне конфронтации Беларуси и России с Западом возможно уточнение и согласование внешнеполитических позиций.

— Для Лукашенко такие встречи важны и с внутриполитической точки зрения, они показывают, что Россия признает его в качестве легитимного лидера, что он — единственное контактное лицо в Беларуси и показывает, что с ним будут иметь дела, — отмечает политолог.